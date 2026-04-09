Olympiakos po zmagi nad Hapoelom prvak rednega dela Evrolige

Tyler Dorsey je v prejšnjem krogu s 37 točkami postavil osebni rekord kariere. Tudi tokrat je bil najboljši strelec tekme, dosegel je 23 točk.

Drugi derbi kroga je bil v Istanbulu, kjer je Real Madrid z zmago 74:69 podaljšal krizo Fenerbahčeja in ga z drugega mesta potisnil na četrto, sam pa se prebil na tretje. Turška ekipa je po treh četrtinah še vodila z 58:52, nato pa so Madridčani na krilih Maria Hezonje prišli do preobrata.

Na drugo mesto se je povzdignila Valencia, ki je bila doma s 102:84 boljša od Panathinaikosa, ta si je tako zmanjšal možnosti, da bi se uvrstil med prvih šest ekip. V domači vrsti je z 22 točkami, sedmimi asistencami in statističnim indeksom 30 blestel Jean Montero.

Z visokim porazom v Parizu je brez končnice dokončno ostal Maccabi, tekma med Armanijem Milanom in Bayernom, ki so jo z 94:84 dobili gosti, pa ni odločala o ničemer pomembnejšem.