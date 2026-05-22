Olympiakos prvi finalist evrolige

Trikratni zmagovalci najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na stari celini iz Pireja bodo v nedeljo naskakovali četrto končno zmago. Doslej so slavili v letih 1997, 2012 in 2013, v finalnih obračunih pa so tudi šestkrat ostali praznih rok v letih 1994, 1995, 2010, 2015, 2017 in 2023.

Igralci iz Pireja so imeli od prve do zadnje minute rezultatski nadzor nad tekmeci iz Istanbula. Pri Olympiakosu sta bila najbolj učinkovita Američan Alec Peters s 17 in Bolgar Aleksandar Vezenkov s 16 točkami, medtem ko je srbski center Nikola Milutinov šestim točkam dodal še 13 skokov.

Za branilce lanskega naslova z zaključnega turnirja v Abu Dabija je turški košarkar bosanskega rodu Tarik Biberović dosegel 17, Američan Talen Horton Tucker pa 16 točk.