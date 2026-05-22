Košarka

Olympiakos prvi finalist evrolige

Atene, 22. 05. 2026 19.17 pred 1 uro 1 min branja

STA
Košarkarji grškega Olympiakosa so prvi finalisti zaključnega turnirja evrolige. Ekipa iz Pireja je na prvi polfinalni tekmi v Atenah premagala turški Fenerbahče s 79:61, v nedeljskem velikem finalu pa se bo pomerila z zmagovalko večernega španskega obračuna med Valencio in Realom iz Madrida.

Trikratni zmagovalci najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na stari celini iz Pireja bodo v nedeljo naskakovali četrto končno zmago. Doslej so slavili v letih 1997, 2012 in 2013, v finalnih obračunih pa so tudi šestkrat ostali praznih rok v letih 1994, 1995, 2010, 2015, 2017 in 2023.

FOTO: Profimedia

Igralci iz Pireja so imeli od prve do zadnje minute rezultatski nadzor nad tekmeci iz Istanbula. Pri Olympiakosu sta bila najbolj učinkovita Američan Alec Peters s 17 in Bolgar Aleksandar Vezenkov s 16 točkami, medtem ko je srbski center Nikola Milutinov šestim točkam dodal še 13 skokov.

Za branilce lanskega naslova z zaključnega turnirja v Abu Dabija je turški košarkar bosanskega rodu Tarik Biberović dosegel 17, Američan Talen Horton Tucker pa 16 točk.

