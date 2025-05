Olympiakos in Monaco ubranila prednost domačega igrišča

Košarkarji Monaca in Olympiakosa so tudi po drugih tekmah četrtfinalne serije Evrolige zadržali prednost domačega igrišča. Monačani so bili prepričljivo boljši od Barcelone, zmagali so z 92:79, Olympiakos, najboljše moštvo rednega dela, pa je imel na drugi domači tekmi proti Real Madridu, nekoliko več dela kot na prvi. Tekmečev odpor so strli šele v zadnji četrtini, na koncu so zmagali s 77:71.