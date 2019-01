Omič brez nastopa proti nekdanjemu moštvu, Real boljši od Maccabija

Košarkarji madridskega Reala so v 16. krogu evrolige brez večjih težav ugnali zasedbo telavivskega Maccabija z izidom 91:79. K zmagi aktualnih evropskih klubskih prvakov je Anthony Randolph v slabih 19 minutah igre prispeval 11 točk in dva skoka, medtem ko je Klemen Prepelič na parketu preživel le dobrih pet minut in v tem času dosegel dve točki.

Alen Omić je pred dnevi prestopil k Milanu, prav nocoj pa se je njegova ekipa že merila z dosedanjimi soigralci iz Podgorice. A nekdanji, občasni naturalizirani slovenski reprezentančni center še ni dobil priložnosti za igro, v italijanski ekipi sta izstopala Vladimir Micov z 20 in Mindaugas Kuzminskas z 19 točkami, pri gostih pa jih je Goga Bitadze dosegel 23. Pri Realu sta igrala tako Klemen Prepelič kot Anthony Randolh. K uspehu svoje ekipe je prvi prispeval dve točki v petih minutah in pol, drugi pa 11 točk v skoraj 19 minutah, dodal pa še dva skoka. Gustavo Ayon je bil najboljši strelec aktualnih evropskih klubskih prvakov z 19 točkami, pri Maccabiju jih je Michael Roll zbral 23. Košarkarji madridskega Reala so brez večjih težav ugnali zasedbo Maccabija iz Tel Aviva. FOTO: 24ur.com Evroliga, 16. krog, izidi:

Anadolu Efes Istanbul - Bayern München 92:77



Real Madrid - Maccabi Tel Aviv 91:79

(Anthony Randolph - 18:47 minute, 11 točk, 2 skoka za Real Madrid; Klemen Prepelič - 5:24 minute, 2 točki za Real).



Armani Olimpia Milano - Budućnost Podgorica 111:94

(Alen Omić ni igral za Olimpio Milano).



Gran Canaria - Himki Moskva 70:99



Lestvica:

1. Fenerbahče Istanbul 15 14 1 1254:1120 29

2. Real Madrid 16 13 3 1403:1219 29

3. CSKA Moskva 15 11 4 1314:1232 26

4. Anadolu Efes Istanbul 16 10 6 1384:1313 26

5. Olympiacos Pirej 15 9 6 1209:1155 24

6. Bayern München 16 8 8 1284:1289 24

7. Armani Olimpia Milano 16 8 8 1400:1352 24

8. Barcelona 15 8 7 1131:1143 23

9. Maccabi Tel Aviv 16 6 11 1249:1292 23

10. Žalgiris Kaunas 15 7 8 1190:1178 22

11. Baskonia Vitoria 15 7 8 1212:1210 22

12. Panathinaikos Atene 15 7 8 1185:1191 22

13. Himki Moskva 16 6 10 1264:1282 22

14. Gran Canaria 16 6 10 1288:1417 22

15. Budućnost Podgorica 16 3 13 1182:1375 19

16. Darušafaka Istanbul 15 2 13 1138:1277 17