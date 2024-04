Omić: Cilj je zmaga v Zagrebu in boljše izhodišče pred četrtfinalom

Ljubljanska zasedba je trenutno v precej slabi tekmovalni formi. Zadnji prepričljiv regionalni poraz z novomeško Krko je le še poglobil krizo igre in rezultata Cedevite Olimpije, ki se je pred zadnjo tekmo rednega dela lige ABA proti Ciboni znašla v zelo nezavidljivem položaju.

Da bo mera polna, četa Zorana Martića v boju za želeno četrto mesto in s tem boljši izhodiščni položaj pred končnico ni več odvisna sama od sebe. Če zmagajo v Zagrebu, bodo zeleno-oranžni držali pesti za Igokeo, ki gosti Mego. Ta bi bila v primeru enakega razmerja zmag in porazov pred Cedevito Olimpijo, če pa v ponedeljek še Zadar premaga beograjski Partizan, pa bi Jaka Blažič, Alen Omić in drugi redni del sezone med regionalno druščino končali na šestem mestu.