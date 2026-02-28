Naslovnica
Košarka

Omić: Mlade ne bom hvalil, da se ne dvignejo preveč. Le to, so na pravi poti

Koper, 28. 02. 2026 09.19 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
S.M. M.J.
Alen Omić

Alen Omić je tudi tokrat dal vse od sebe v dresu slovenske košarkarske reprezentance. Ko ga "vpokličejo" - pride. Ne špekulira, ne trmari, ne trmoglavi in ne goji zamer. Ko ga reprezentanca rabi, se odzove. Tako je bilo tudi pred tem, in za ta, kvalifikacijski ciklus za nastop na naslednjem SP, ko se Slovenija meri s Češko. Prvi medsebojni obračun v Kopru je prepričljovo pripadel Slovencem (99:59), a iz tabora naših košarkarjev se zavedajo, da bo v nedeljo na Češkem bržkone druga zgodba. Alen Omić je po visoki zmagi pohvalil mlado slovensko generacijo. "A ne smem jih preveč hvaliti, da se ne dvignejo."

Naturalizirani košarkar Alen Omić je reprezentančni dres prvič nosil na svetovnem prvenstvu leta 2014 v Španiji, kasneje pa zaigral še na evropskem prvenstvu leta 2015 ter v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2017. Nazadnje je ta 34-letni in 216 cm visoki center na EP na Poljskem zapolnil vrzeli po odpovedi nekaterih izbrancev selektorja Aleksandra Sekulića.

Preberi še 'Več faktorjev je, ki so poskrbeli, da se je tekma končala, kot se je'

Zadnjo tekmo za reprezentanco pred lanskim EP je odigral 17. septembra 2016, ko je ob zmagi na gostovanju v Ukrajini prispeval 15 točk in devet skokov. Slovenske barve je branil tudi na evropskem prvenstvu fantov do 18 let leta 2010 ter v letih 2011 in 2012 na evropskih prvenstvih za košarkarje do 20 let.

KOMENTARJI1

borjac
28. 02. 2026 10.15
Lepo povedano Omič , pohvala ekipi.
