Omić: Mlade ne bom hvalil, da se ne dvignejo preveč. Le to, so na pravi poti

Alen Omić je tudi tokrat dal vse od sebe v dresu slovenske košarkarske reprezentance. Ko ga "vpokličejo" - pride. Ne špekulira, ne trmari, ne trmoglavi in ne goji zamer. Ko ga reprezentanca rabi, se odzove. Tako je bilo tudi pred tem, in za ta, kvalifikacijski ciklus za nastop na naslednjem SP, ko se Slovenija meri s Češko. Prvi medsebojni obračun v Kopru je prepričljovo pripadel Slovencem (99:59), a iz tabora naših košarkarjev se zavedajo, da bo v nedeljo na Češkem bržkone druga zgodba. Alen Omić je po visoki zmagi pohvalil mlado slovensko generacijo. "A ne smem jih preveč hvaliti, da se ne dvignejo."