Omić: Mlade ne bom hvalil, da se ne dvignejo preveč. Le to, so na pravi poti

Naturalizirani košarkar Alen Omić je reprezentančni dres prvič nosil na svetovnem prvenstvu leta 2014 v Španiji, kasneje pa zaigral še na evropskem prvenstvu leta 2015 ter v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2017. Nazadnje je ta 34-letni in 216 cm visoki center na EP na Poljskem zapolnil vrzeli po odpovedi nekaterih izbrancev selektorja Aleksandra Sekulića.
Zadnjo tekmo za reprezentanco pred lanskim EP je odigral 17. septembra 2016, ko je ob zmagi na gostovanju v Ukrajini prispeval 15 točk in devet skokov. Slovenske barve je branil tudi na evropskem prvenstvu fantov do 18 let leta 2010 ter v letih 2011 in 2012 na evropskih prvenstvih za košarkarje do 20 let.
