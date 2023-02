Omić: Moramo se zapreti v dvorano, trenirati, obdržati dvignjene glave in ostati pozitivni

Ljubljančani so se svojim tekmecem dobro upirali le na uvodu v srečanje. Po prvi četrtini je bilo v Žalgirio Areni 25:24 za Prometej, tudi v prvi polovici drugega dela igre je bila Cedevita Olimpija blizu, a v drugi polovici četrtine in v tretjem delu tekme so si "domačini" za zadnjih 10 minut igre priigrali 20 točk naskoka (78:58). Zmaji so se sicer skušali vrniti v igro, a je zmanjkalo moči in časa.