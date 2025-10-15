Omić našel nov klub, izpad proti Nemčiji še vedno boli

Alen Omić si je po dolgem poletju, ko je Sloveniji v zadnjem hipu priskočil na pomoč za Eurobasket, po naših informacijah našel nov klub. V kratkem naj bi podpisal za turškega prvoligaša Yukatel Merkezefendi. V pogovoru za 24UR pa je izkušeni 33-letnik še enkrat podoživel pestro reprezentančno poletje in pojasnil, od kod navdih za prepoznavno veselje z mimiko slušalke.

Ob pogovoru v domžalski dvorani, kjer je držal visoko pripravljenost v obdobju, ko je bil brez kluba, Alen Omić ni mogel skriti, da je po izpadu z Eurobasketa ostalo ogromno grenkega priokusa. "Če bi bilo več pravice, bi se drugače končalo. Mislim, da bi domov prinesli medaljo. Prepričan sem v to. Dobro smo se vklopili. Razplet tekme proti Nemčiji ni bil pošten. Dali smo svoj maksimum, poslušali selektorja. Dali smo vse, kar znamo. Ta poraz boli, ampak življenje gre naprej," je povedal Omić, ki se ne more sprijazniti s sodniškim kriterijem na četrtfinalni tekmi z Nemčijo. "Ko sem gledal posnetek, kar nisem mogel verjeti, kakšne prekrške so nam piskali. Da sodnik najboljšemu igralcu na prvenstvu brez opozorila prisodi tehnično ... Tega si ne moreš privoščiti."

Alen Omić in Luka Dončić FOTO: Profimedia icon-expand

Užival, da je lahko igral z Dončićem

Na pomoč slovenski reprezentanci je priskočil kot naturalizirani košarkar, potem ko je tik pred zdajci nastop odpovedal Josh Nebo. Hitro se je vklopil v reprezentanco, skrbel za dobro vzdušje v garderobi in postal eden njenih najpomembnejših členov na parketu. 33-letnik je posebej tesno vez stkal s prvim zvezdnikom Luko Dončićem, za katerega ima zgolj izbrane besede. "Igral sem proti njemu skoraj tri leta v Španiji. Ko je prišlo obdobje, da lahko igram z njim, sem užival. Fenomenalen igralec. Vedno želi zmagovati, to je pokazal tudi ta dva meseca. Ko je bila kriza, je stopil v ospredje in rekel, naj se zberemo. Je pravi vodja na igrišču in izven njega. Užival sem. Želim, da vzame prstan (v ligi NBA, op. a.)."

Brazilska ikona navdih za prepoznavno slušalko

Omić je na Eurobasketu v povprečju dosegal 7,3 točke in 7,9 skoka na tekmo. Dosežene koše je kot po pravilu proslavil z mimiko slušalke, ki je postala njegov prepoznavni znak. Od kod navdih za takšno veselje? "To je trenutek, ko dobiš neko idejo. Nikomur ni namenjena. Od malih nog sem gledal in treniral nogomet, uživam ga spremljati. Zapomnil sem si Ronaldinha, zapomnil sem si njegovo veselje. Vedno sem si želel tako veseliti."

'Šel sem skozi mlajše selekcije, počutim se Slovenca'

Slušalko je hitro dvignil tudi po klicu Aleksandra Sekulića, čeprav na KZS nanj v zadnjih letih niso računali, saj so vlogo naturaliziranega košarkarja imeli številni Američani. "V Sloveniji sem 15 let. Vem, kaj se je dogajalo, vsi vemo. Pridejo zamere in obdobje, ko si slabe volje, ko te ni zraven. Stran sem šel leta 2017, ko so vzeli medaljo. Šel sem skozi mlajše selekcije. Bolj se počutim Slovenca kot Bosanca, saj sem več let tukaj. Uživam, fantastično se počutim v Sloveniji," je pojasnil razloge, da se je brez pomisleka odzval na vnovično vabilo.

Alen Omić v dresu slovenske košarkarske reprezentance. FOTO: Fiba icon-expand