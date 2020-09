Omić odhaja v Francijo

Naturalizirani slovenski košarkar Alen Omić bo kariero nadaljeval v Franciji pri ekipi Bourg Basket, ki bo v novi sezoni nastopala v domačem prvenstvu in evropskem pokalu. Osemindvajsetletni Omić je bil v minuli sezoni član Joventuda iz Badalone, zanj pa bo to že enajsti klub v karieri. Pred tem je igral za Zlatorog, Olimpijo, Gran Canario, Anadolu Efes, Malago, Hapoel Jeruzalem, Crveno zvezdo, Budućnost in Olimpio Milano.

