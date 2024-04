Omić odločen pred drugim dvobojem z Mego: 'To je naša hiša'

"Preveč lahkih košev smo dovolili ... To moramo popraviti. Vemo, da bodo sem prišli motivirani, da zaključijo serijo, ampak mi se ne bomo dali. To je naša hiša," je dodal Omić in povabil vse navijače, naj v nedeljo napolnijo Stožice. Prva tekma je jasno pokazala, da bodo njihovo podporo košarkarji Cedevite Olimpije še kako potrebovali.

"Bilo je preveč napak. Morda smo bili nervozni, ker je šlo za prvo tekmo. Morda smo tekmo vzeli z malo nespoštovanja, ker so mlajši in ne tako zreli, ampak ti fantje zelo dobro trenirajo. Držali so se svojega sistema vseh 40 minut in zasluženo zmagali. To moramo pozabiti, dati na stran in se osredotočiti na nas," je med drugim še povedal 31-letni center.

Več pa v pogovoru, ki ga je z njim opravila novinarka Sanja Modrić.