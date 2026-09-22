Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Omić podpisal pogodbo s Spartakom

Subotica, 22. 09. 2026 16.45 pred 25 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Alen Omić in Luka Dončić

Alen Omić je novi igralec Spartaka. Slovenski košarkarski reprezentant je v pretekli sezoni igral za turški Denizli, kjer je v povprečju dosegal sedem točk in 4,7 skoka na tekmo. S srbskim košarkarskim prvakom je podpisal enoletno pogodbo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po nekajdnevnih namigovanjih in treniranju z ekipo je Alen Omić potrdil, da je uspešno končal pogajanja in sklenil sodelovanje z aktualnim srbskim prvakom za prihajajočo sezono. "KK Spartak je v svoje vrste privabil izkušenega slovenskega centra. Omić, visok 216 centimetrov, je eden najbolj prepoznavnih centrov v regionalni košarki. Svojo kariero je gradil v več kot desetih evropskih klubih," so ob prihodu Slovenca zapisali pri Subotici.

Preberi še Sekulić o Dončiću: Že leta 2017 smo vedeli, da je nekaj posebnega

Omić je v bogati karieri osvojil evropski pokal, naslov prvaka Srbije in tri naslove prvaka Slovenije, leta 2018 pa je bil izbran tudi za najkoristnejšega igralca (MVP) finala srbske superlige, so še zapisali na spletni strani Spartaka.

Alen Omić in Luka Dončić
Alen Omić in Luka Dončić
FOTO: Profimedia

Spartak bo novo sezono začel v nedeljo, ko bo v prvem krogu lige Aba gostil ekipo Studentski centar. Slovenski reprezentant in center je sicer igral že za številne klube v Sloveniji in tujini. Igral je za Zlatorog, Gran Canario, Efes, Unicajo, Hapoel iz Jeruzalema, Crveno zvezdo, Budućnost, Olimpio Milano, Joventut, Bourg, Cedevito Olimpijo, Guangxi in Metropolitans.

Preberi še Devet let od zgodovinskega pohoda slovenske košarke na vrh Evrope

Košarkarsko pot je začel v Črnomlju. Ko je kot 14-letni fant iz rodne Tuzle (BiH) prišel v Slovenijo, je sprva treniral nogomet in sploh še nikoli ni držal košarkarske žoge v rokah. Ker pa je bil izjemno visok, sta ga lokalna trenerja Milan Kordič in Igor Štrucelj v Košarkarskem klubu Kolpa Črnomelj usmerila v košarko.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
košarka omić spartak

Beno Udrih ni več trener moštva Wisconsin Herd

24ur.com Veliki povratek: Obradović spet na klopi Panathinaikosa
24ur.com Bo Stefan Joksimović postal nov Dončić?
24ur.com Gnezda Čerin vodil Pao do pomembne zmage v boju za naslov
24ur.com Srbska teniška igralka potrdila zvezo z Janom Oblakom
24ur.com Gnezda Čerin podaljšal pogodbo s Panathinaikosom
24ur.com Nova asistenca Elšnika, ki je postal najboljši podajalec srbske lige
24ur.com Nadarjeni Matković novo ime v Stožicah
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
22. 09. 2026 17.05
Ne vem kdo se bolje znajde. Je to Prle z izsiljevanjem osebnih napak in floppanjem, ali Omi z nekim brezveznim navijanjem na parketu, na klopi, in ob parketu. Oba sta carja, ker sta pogruntala nek svoj sistem. Daleč sta prilezla.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Igralka povsem očarana nad vnukom: "Če bi lahko, bi ga imela doma"
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Sta zvezdnika v resnici brata?
Sta zvezdnika v resnici brata?
Ni osvojila emmyja, je pa pritegnila vse poglede
Ni osvojila emmyja, je pa pritegnila vse poglede
zadovoljna
Portal
Spomnite se plavolaske z najdaljšimi nogami na svetu? Tako je videti danes
Poročna obleka znane Slovenke jemlje dih
Poročna obleka znane Slovenke jemlje dih
32-letnica je postala neprepoznavna
32-letnica je postala neprepoznavna
Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom
Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom
vizita
Portal
Zdravnik opozarja na navado, ki lahko uničuje zobe bolj kot sladkarije
Po 60. letu mišice ne izginejo čez noč, ta vsakodnevna navada jih lahko pomaga ohraniti
Po 60. letu mišice ne izginejo čez noč, ta vsakodnevna navada jih lahko pomaga ohraniti
Bi lahko krvni testi napovedali težave s spominom?
Bi lahko krvni testi napovedali težave s spominom?
Se vsako jesen zbujate z zamašenim nosom? Krivec je lahko v vaši spalnici
Se vsako jesen zbujate z zamašenim nosom? Krivec je lahko v vaši spalnici
cekin
Portal
Mislili so, da bodo prihranili. Na koncu so plačali več
Prejema 2.232 evrov pokojnine, a pravi, da si dopusta ne more več privoščiti
Prejema 2.232 evrov pokojnine, a pravi, da si dopusta ne more več privoščiti
Uspešna kirurginja pustila varno službo in izbrala življenje na morju: danes pravi, da je srečnejša kot kadarkoli
Uspešna kirurginja pustila varno službo in izbrala življenje na morju: danes pravi, da je srečnejša kot kadarkoli
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
moskisvet
Portal
Se spomnite Nadie iz Ameriške pite? Danes je stara 53 let in počne nekaj, česar ne bi pričakovali
Ta preprost trik na stranišču lahko olajša odvajanje blata: brez napenjanja in dolgega sedenja
Ta preprost trik na stranišču lahko olajša odvajanje blata: brez napenjanja in dolgega sedenja
Zakaj na koncu nihče ne obžaluje, da je premalo delal
Zakaj na koncu nihče ne obžaluje, da je premalo delal
Konec srhljive zgodbe: Umrl je Mansonov najbližji človek, za zapahi preživel več kot pol stoletja
Konec srhljive zgodbe: Umrl je Mansonov najbližji človek, za zapahi preživel več kot pol stoletja
dominvrt
Portal
Večina naredi to napako pri pripravi kozarcev in šele pozimi ugotovi, da je ozimnica pokvarjena
Zaradi tega smrdljivci vdirajo v vaš dom
Zaradi tega smrdljivci vdirajo v vaš dom
Videti so kot rečne struge, a niso: slovenski raziskovalci razkrili skrivnost avstralskega krasa
Videti so kot rečne struge, a niso: slovenski raziskovalci razkrili skrivnost avstralskega krasa
Kako pospešiti zorenje kakija? S tem preprostim trikom bo hitreje dozorel
Kako pospešiti zorenje kakija? S tem preprostim trikom bo hitreje dozorel
okusno
Portal
Izvrstno kosilo iz pečice, pripravljeno v manj kot eni uri
Jed, ki jo obožujemo, pri pripravi doma pa pogosto naredimo ključno napako
Jed, ki jo obožujemo, pri pripravi doma pa pogosto naredimo ključno napako
V MasterChefu je ostal brez ekipe, nato pa pripravil tri jedi in zmagal
V MasterChefu je ostal brez ekipe, nato pa pripravil tri jedi in zmagal
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Sablja
Sablja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961