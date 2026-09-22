Omić podpisal pogodbo s Spartakom

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Po nekajdnevnih namigovanjih in treniranju z ekipo je Alen Omić potrdil, da je uspešno končal pogajanja in sklenil sodelovanje z aktualnim srbskim prvakom za prihajajočo sezono. "KK Spartak je v svoje vrste privabil izkušenega slovenskega centra. Omić, visok 216 centimetrov, je eden najbolj prepoznavnih centrov v regionalni košarki. Svojo kariero je gradil v več kot desetih evropskih klubih," so ob prihodu Slovenca zapisali pri Subotici.

Omić je v bogati karieri osvojil evropski pokal, naslov prvaka Srbije in tri naslove prvaka Slovenije, leta 2018 pa je bil izbran tudi za najkoristnejšega igralca (MVP) finala srbske superlige, so še zapisali na spletni strani Spartaka.

Alen Omić in Luka Dončić FOTO: Profimedia

Spartak bo novo sezono začel v nedeljo, ko bo v prvem krogu lige Aba gostil ekipo Studentski centar. Slovenski reprezentant in center je sicer igral že za številne klube v Sloveniji in tujini. Igral je za Zlatorog, Gran Canario, Efes, Unicajo, Hapoel iz Jeruzalema, Crveno zvezdo, Budućnost, Olimpio Milano, Joventut, Bourg, Cedevito Olimpijo, Guangxi in Metropolitans.