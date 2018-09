Omić poiskal nov klub: v dresu prvakov lige ABA ga čaka Evroliga

Alen Omić je nazadnje igral za beograjsko Crveno zvezdo (s povprečjem 10,9 točke, 5,1 skoka in 1,8 podaje na tekmo v ligi ABA, v Evroligi pa 8,4 točke in 3,9 skoka), pred tem pa za Hapoel iz Jeruzalema, sedaj pa je podpisal enoletno pogodbo s podgoriško Budučnostjo. Omić, ki ima slovensko državljanstvo in je v preteklosti nosil dres slovenske reprezentance je imel tudi ponudbo italijanske Reggio Emilie, a se je odločil Budučnost, predvsem zaradi Evrolige, saj si je črnogorsko moštvo z zmago v ligi ABA odprla pot v najkvalitetnejše evropsko klubsko tekmovanje.

Obeta se mu pomembno mesto, saj je edini klasični center v moštvu. Seveda bo pod vodstvom starega znanca iz slovenskih igrišč, trenerja Aleksandra Džikića, v dresu Budučnosti nastopal tudi v regionalni ligi ABA, kjer od slovenskih moštev nastopata novomeška Krka in ljubljanska Petrol Olimpija.