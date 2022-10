Omić pred dvobojem z Bursasporjem: Čaka nas še težje delo kot lani

"V novi sezoni sta za nami dve tekmi in nobene od ekip, proti katerim smo do sedaj igrali, ne moremo primerjati s Frutti Extra Bursasporjem. Govorimo o ekipi, ki se je v minuli sezoni uvrstila v finale 7DAYS EuroCupa. Gre za odlično in resno zasedbo, ki ima dobro pokrite vse igralne položaje. Jedro moštva je ostalo praktično enako kot v minuli sezoni, tudi trener je isti, v svoje vrste pa so med drugim pripeljali tudi Zacha Augusta, ki je bil v minuli sezoni del naše ekipe. Zavedamo se, da bodo tokratni tekmeci v Ljubljano prišli z željo po zmagi. Vsi moramo dihati kot eno, se boriti do zadnjega in storiti vse, da pred domačimi navijači zabeležimo zmago," je proti sredinem obračunu pogledoval center Cedevite Olimpije Alen Omić.

Yogi Ferrell, ki je bil skupaj z Omićem del ekipe Cedevite Olimpije tudi v minuli sezoni, je pristavil: "Frutti Extra Bursaspor na parketu izgleda bolje kot v minuli sezoni. Naši tekmeci igrajo hitro in razpolagajo z veliko orožji. Naša naloga je, da dobro spoznamo naše nasprotnike, preučimo njihovo igro, kaj radi počnejo, hkrati pa moramo igrati svojo igro. Pred nami je prva domača tekma te evropske sezone, zato upamo, da nas bo s tribun spremljalo veliko število navijačev."

Zaradi poškodb bodo s parketa v sredo odsotni Lovro Gnjidić, Karlo Matković in Zoran Dragić. Treningom se je že priključil Rok Radović, ki bo v postavi za tekmo z Bursasporjem.