Omić se je vrnil v zmajevo gnezdo

V zaključek tekmovalne sezone 2023/24 bo Cedevita Olimpija vstopila okrepljena z Alenom Omićem, ki se bo v Ljubljano vrnil po tem, ko je prvo polovico sezone preživel na Kitajskem in v Franciji. Omić bo na parketu že v soboto, ko bodo zmaji v ligi ABA igrali proti srbskemu FMP-ju. Prenos bo na Kanalu A in VOYO.

Članska zasedba Cedevite Olimpije bo v zaključek tekmovalne sezone 2023/24 vstopila okrepljena z Alenom Omićem. Slednji je dres Ljubljančanov nazadnje nosil minulo sezono, prvo polovico aktualne pa preživel na Kitajskem in v Franciji. V Tuzli rojeni, 216 centimetrov visoki velikan, je dres ljubljanskega kluba prvič nosil med letoma 2012 in 2015, z Zmaji pa je takrat dvakrat osvojil naslov slovenskega superpokalnega in enkrat naslov slovenskega pokalnega prvaka. V dresu Cedevite Olimpije, ki se ji je pridružil novembra 2021, je Omić osvojil dva naslova slovenskega državnega prvaka, dva naslova slovenskega pokalnega prvaka in en naslov slovenskega superpokalnega prvaka.

Omić je v svoji karieri nosil drese številnih slovitih klubov, med drugim Gran Canarie, Anadolu Efesa, Malage, Hapoela Jerusalema, Crvene zvezde, Budućnosti, Olimpie Milana, Joventuta Badalone, pred prvo vrnitvijo v Ljubljano pa je bil del JL Bourga. V Omićevi vitrini lahko najdemo naslov prvaka Evropskega pokala iz leta 2017 in naslov srbskega državnega prvaka iz leta 2018.

"Čeprav se vračam v Cedevito Olimpijo, imam občutek, kot da nikoli nisem resnično odšel. Imam družino, ženo in otroka, ki so z menoj izven igrišča, in imam drugo družino, Zmajevo družino, ki jo predstavlja Cedevita Olimpija. Komaj čakam, da se pridružim soigralcem na treningih in tekmah, in verjamem, da bomo dali vse od sebe, da v slovenskih tekmovanjih in v regionalni ligi dosežemo cilje, zastavljene pred začetkom sezone," je ob vrnitvi v dres zmajev za uradno spletno stran ljubljanskega kluba povedal Alen Omić.

"Po odhodu Karla Matkovića smo pod obema obročema iskali nekoga, ki nam lahko v kratkem času priskoči na pomoč, in ki hkrati pozna okolje. Rešitev smo našli v Alenu, ki nam bo lahko v veliko pomoč, ne le v zaključku sezone v regionalni ligi, temveč tudi v slovenskem pokalnem tekmovanju in v državnem prvenstvu. Alen ima ogromno izkušenj, verjamemo pa, da se bo v dresu Cedevite Olimpije vedno boril za vsako žogo, in na ta način pomagal ekipi do novih uspehov," je ob podpisu pogodbe z Alenom Omićem za uradno spletno stran ljubljanskega kluba povedal športni direktor Cedevite Olimpije Vlado Ilievski.