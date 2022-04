Omić: Z Olimpijo bi želel osvojiti evropski pokal

Toda varovanci nadarjenega srbskega strokovnjaka Dušana Alimpijevića so presegli sami sebe ter z zelo pametno in taktično brezhibno predstavo ugnali v kozji rog enega od največjih favoritov za končno slavje v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. To je obenem več kot jasno opozorilo za košarkarje Cedevite Olimpije, ki so z odlično igro v osmini finala evropskega pokala brez težav preskočili drugega turškega predstavnika Türk Telekom, kar pa ne pomeni, da bomo tudi prihodnjo sredo - verjamemo v do zadnjega kotička napolnjenih Stožicah - gledali podoben 'film' v režiji v zadnjih dveh mesecih in pol izjemnih varovancev Jurice Golemca .

Če vprašate enega od junakov zadnje Olimpijine evropske zmage, centra Alena Omića, bo samozavestno dejal, da so vitaminski zmaji zmožni vsega. Tudi iti povsem do konca, kar bi najverjetneje pomenilo igranje v elitni Evroligi v naslednji sezoni. "Ko igramo agresivno v obrambi ter hitro in kombinatorno v napadu, nas je zelo težko ustaviti. Ko pa imamo ob sebi še tako posebne navijače, je vsak naslednji izziv s psihičnega vidika bistveno lažje obvladljiv. Verjamem, da premoremo dovolj kakovosti za največje stvari v tej sezoni," je po prepričljivi zmagi nad Türk Telekomom hitel pojasnjevati 29-letni Omić.

Nekdanji občasni slovenski reprezentant je med drugim povlekel določene vzporednice s sezono 2016/17, v kateri je v dresu Unicaje iz Malage visoko v zrak dvignil lovoriko za zmago v evropskem pokalu. "Omenjena sezona me spominja na zdajšnjo v dresu meni ljube Olimpije, saj poteka zelo podobno. Tudi takrat je Unicaja sezono začela nekoliko slabše, januarja 2017 je nekaj igralcev odšlo, prišlo pa je tudi nekaj novih obrazov ... In potem so se zgodile zmage, ki so nas popeljale do naslova v Eurocupu. Nekaj podobnega se dogaja letos, in če se bo vse skupaj zavrtelo v želeno smer, je možno prav vse," je dodal Alen Omić.