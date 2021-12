Omić: Za uspeh v Benetkah preslikati dobro igro iz Beograda

Ta je podobno kot Cedevita Olimpija manj uspešna od predsezonskih pričakovanj - obe moštvi imata trenutno razmerje zmag in porazov 2-4 -, zato bo obračun v Benetkah zelo pomemben za obe zasedbi, česar se zaveda tudi robustni center Ljubljančanov Alen Omić . " Pred sredino tekmo v Benetkah nas čakata dva dobra treninga, zato bomo storili vse, da se ustrezno pripravimo na obračun in skušamo zabeležiti novo zmago ter tako podaljšati niz uspehov. V Beogradu smo igrali dobro in premagali Partizan, kar nam je zelo pomagalo pri dvigu samozavesti. Če ponovimo igro iz Beograda, bomo blizu novemu uspehu," recept za prekinitev niza štirih zaporednih porazov na mednarodnem prizorišču razkriva povratnik v 'Zmajevo gnezdo'.

Trener 'zmajev' Jurica Golemac po velikem skalpu nad trenerskim kolegom in prijateljem Željkom Obradovićem spet nekoliko lažje diha. Zeleno-oranžni si niso mogli želeti boljše popotnice pred potjo v Benetke, kjer jih v sredo čaka obračun 7. kroga 7DAYS Eurocupa proti tamkajšnji Umani Reyer.

Veseli dejstvo, da so ob zmagi nad Partizanom (96:89) praktično vsi košarkarji, ki jih je Golemac poslal na parket, upravičili pričakovanja. "Imamo dovolj igralske širine, da se enakovredno kosamo s katerim koli moštvom v Ligi ABA in 7DAYS Eurocupu. Le strniti moramo vrste in še naprej igrati kot pravo moštvo," še dodaja 29-letni Omić. O naslednjem evropskem nasprotniku, beneški Umani Reyer, ima strateg ljubljanskih košarkarjev visoko mnenje.

"Umana Reyer je zagotovo ena od najkakovostnejših ekip v naši skupini v 7DAYS EuroCupu. Moštvo je sestavljeno iz izkušenih igralcev, ki jih že vrsto let vodi odličen trener. Med drugim je Umana pred nekaj leti osvojila tudi naslov italijanskega državnega prvaka. Naša naloga je, da napredujemo, obenem pa moramo biti boljši in skušati čim dlje zadržati raven intenzivnosti igre, tako v napadu kot v obrambi. Edini način, da se zoperstaviš izkušenim tekmecem, je, da igraš pametno in čim bolj enostavno," pa pred novo evropsko preizkušnjo pravi Jurica Golemac.