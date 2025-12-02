Omić: Bodimo strpnejši in zaupajmo tistim, ki delajo v korist slovenske košarke

Za slovensko moško člansko košarkarsko izbrano vrsto je po prvem kvalifikacijskem oknu za svetovno prvenstvo 2027 polovična uspešnost. Po bolečem porazu v Kopru proti Estoniji so varovanci selektorja Aleksandra Sekulića na gostovanju v Göteborgu popravili vtis in s prepričljivo zmago proti Švedski s 94:83 napovedali lepše čase.

Če je bil poraz proti Estoncem po podaljšku (93:94) boleč predvsem zaradi načina, kako je do njega sploh prišlo, je na drugi strani zmaga proti Švedom pravi obliž na (estonsko) rano in obenem dokaz, da naš strokovni štab lahko zelo resno računa na potencial Urbana Krofliča, Stefana Joksimovića, Žaka Smrekarja in drugih. Če k temu dodamo še levji delež neumornega Roka Radovića, bogate izkušnje začasnega kapetana Alena Omića in natančne mete izza črte 6,75 metra "prebujenega" Gregorja Glasa, dobimo (skladno) celoto, ki je pred polnimi tribunami dvorane v Göteborgu pokazala, da je vredna čakanja in predvsem zaupanja vseh nas.

Selektor Aleksander Sekulić s sodelavci je tokrat dobro pripravil slovenske košarkarje za kvalifikacijski obračun s Švedi, ki so morali priznati premoč s 94:83. FOTO: Fiba icon-expand

Kot je po zmagi na severu Evrope poudaril Omić, se bodo omenjeni mladini napake zagotovo še dogajale, toda ko se "mulci" z dodatkom izkušenih matadorjev tako borijo, se mečejo na glavo za vsako žogo, jim bodo občasni zdrsi oproščeni. ''Ko sem izvedel, da bom danes kapetan, sem imel le eno željo - zmagati. Sanje so se mi uresničile. Hvaležen sem za to priložnost. Zahvalil bi se rad selektorju, celotnemu strokovnemu štabu, ki nas je odlično pripravil za to tekmo, predvsem pa vsem fantom, ki so prišli v reprezentanco," je po uspehu na Švedskem (94:83) hitel razlagati 33-letni slovenski center in dodal:

"To niso izkušeni, starejši igralci, ampak mladi, ki imajo pred seboj še dolge kariere. Zagotovo kdaj naredijo kakšno napako ali neumnost na igrišču, a vse to sodi v proces odraščanja. Kritike bolijo, zato poudarjam, da bodimo strpnejši, pozitivni in zaupajmo tako selektorju kot vsem ostalim, ki delajo v korist slovenske košarke. Verjamem, da bodo februarja prišli v ekipo tudi tisti, ki tokrat niso mogli, in da bomo še z večjo energijo nadaljevali te kvalifikacije.''