Omićev mejnik edina dobra stvar z gostovanja v Benetkah

Košarkarji Cedevite Olimpije na reprezentančni odmor v evropskemu pokalu odhajajo s porazom. V četrtem krogu rednega dela je bila od Ljubljančanov v Benetkah z rezultatom 76:68 boljša italijanska Umana Reyer. Cedevita Olimpija je tako doživela četrti zaporedni poraz v evropskem pokalu. Edina pozitivna stvar dvoboja v Benetkah je predstava Alena Omića pod obročema. Slednji je ujel kar 21 odbitih žog in s tem postal najboljši skakalec v zgodovini evropskega pokala po skupnem številu skokov.

icon-expand Yogi Ferrell FOTO: KK Cedevita Olimpija

Italijani so si hitro priigrali prednost pred zmaji in po prvi četrtini vodili za pet točk, ob polčasu za devet in v nadaljevanju obračuna ljubljanski zasedbi niso več dovolili blizu.

Izostanek hrvaških reprezentantov Karla Matkovića in Lovra Gnjidića ter slovenskega Zorana Dragića še naprej krojijo usodo Cedevite Olimpije, ki je na uradnih tekmah v tej sezoni v negativnem razmerju 4-5. V ligi Aba ima tri zmage in poraz, osvojila je slovenski superpokal, Evropski pokal pa je zaenkrat njena neosvojljiva trdnjava.

Ljubljančani so tokrat prikazali dobro igro v obrambi, saj so tekmecem dovolili, da dosežejo zgolj 76 točk, žal pa slovenskim prvakom ni stekel met iz igre, prav to jih je na koncu stalo zmage. V zeleno-oranžni zasedbi je bil tokrat strelsko najbolj učinkovit Yogi Ferrell, ki je 27 točkam dodal še pet podaj. Sledil mu je Josh Adams, ki je dosegel 14 točk, Alen Omić pa je ob 11 točkah dosegel kar 21 skokov. Omić je obenem postavil nov mejnik v svoji karieri – postal je vodilni na večni lestvici skokov v evropskemu pokalu.

icon-expand Alen Omić FOTO: Luka Kotnik

Na vrhu lestvice je preskočil Dušana Dubljevića, trenutno pa je Omić pri 776 zbranih odbitih žogah. "Čestitke našim tekmecem za zmago. V obrambi smo resnično garali eden za drugega. Naša igra v obrambi je bila dobra, z nekaj manjšimi napakami. V napadu nam ni steklo. Nismo imeli dovolj razpoloženih igralcev, obenem pa smo zgrešili veliko število odprtih metov. Pozna se, da imamo zmanjšano rotacijo in da imamo pomanjkanje igralcev. Pri Umani Reyer so vseskozi v igro prihajali novi in sveži igralci. Fantom ne morem zameriti nič. Tekma v Benetkah je dobra popotnica za nadaljnje delo na treningih," je za uradno spletno stran po četrtem zaporednem evropskem porazu dejal trener Jurica Golemac.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pred premorom, ki ga prinašajo reprezentančne akcije, bodo zmaji na parket stopili le še v nedeljo ob 19.00, ko bodo v šestem kolu regionalne lige v Tivoliju gostili FMP Meridian. "Na koncu so nas zmage stale naše izgubljene žoge. Kljub temu menim, da smo igrali dobro. Ni nam uspelo zadeti odprtih metov. Če bi nam uspelo zadeti nekaj trojk, bi se lahko našim tekmecem povsem približali. Ne glede na to, da nam met ni stekel, smo bili večino tekme povsem blizu. Vsak, ki stopi na parket, da za drugega vse. To je tisto, kar je najbolj pomembno, in edina stvar, na katero smo osredotočeni. Igrati moramo ekipno, se pobrati po porazu in se osredotočiti na naslednjo tekmo," je za spletno stran zmajev povedal Yogi Ferrell.

icon-expand Jurica Golemac FOTO: Aljoša Kravanja

"Poraz vedno boli, vendar moramo dvigniti glave, iti naprej in ostati pozitivni. Moramo ostati skupaj in se pozdraviti. Že od začetka priprav verjamem v to ekipo in verjamem, da se bodo naši rezultati obrnili na pozitivno. Moramo delati. Pred premorom je pred nami še ena tekma, nato pa se bomo zaprli v dvorano. Ujeti moramo zmagovalni ritem, saj potrebujemo zmage v evropskem pokalu, in verjamem, da bo slej ko prej prišlo tudi do tega. Osebni mejnik, ki sem ga uspel doseči na tekmi, je rezultat dela. Za takšne stvari delam celotno življenje. Trener in celotna ekipa verjameta vame. Tu sem zato, da počnem, kar znam najbolje, in tako bom tudi nadaljeval," je iz tabora Ljubljančanov izjavo podal Alen Omić.