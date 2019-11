Neokusna šala: Dončić je iz Slovenije. Moramo ga poslati nazaj. Kupite mu letalsko karto

Dončić je kar 22 točk od 34 doseženih vpisal v drugem polčasu. Ob dobrih predstavah Luke Dončića, ki je tedaj (slabe štiri minute do konca tretje četrtine) zadel dve zaporedni trojki in ob zaostanku približal Dallas, sta si komentatorja privoščila šalo, ki je onkraj Luže naletela na mešane odzive. "Dončić se zabava s fanti v prvi vrsti. To je bila druga zaporedna trojka za Luko. Prihaja iz Slovenije. Moramo ga poslati nazaj. Uredi mu letalsko karto za prvi razred, saj boš?"je dejal eden od komentatorjev, drugi pa, najbrž zavedajoč se, da gre za vendarle perečo temo v času predsednikovanja Donalda Trumpa, vsega skupaj ni komentiral. Vzpodbudno sicer je, da ameriški komentatorji tokrat Slovenije niso zamenjali s Slovaško.

VEČ O TEKMI, NA KATERI JE LUKA VPISAL 34 TOČK, SI LAHKO PREBERETE TUKAJ

Ne gre pozabiti, da so prav na dan tekme v ZDA slavili Dan veteranov, ki med drugim slavi tudi konec prve svetovne vojne (11. november 1918). Ta praznik že vrsto let proslavljajo tudi v ligi NBA med samimi tekmami.