O'Neal spet zablestel in Dončića (v slovenščini) vprašal: Kako se imate?

"Luka, Shaq tukaj. Dve stvari ‒ prva: 'Kako se imate?' Druga pa ..." je s pogovorom prek videopovezave začel Shaquille O'Neal in izzval smeh svojih sodelavcev. Nasmejani Luka Dončić je nejevernima Charlesu Barkleyju in Kennyju Smithu potrdil, da ga je O'Neal res (v slovenščini) vprašal, kako mu gre. O'Neala je nato zanimalo, če mu je igranje pred polnimi tribunami v Evropi pomagalo tudi v NBA, kjer se zaenkrat zdi, da mu do živega ne morejo priti niti gledalci (ki jih vse od nadaljevanja tekmovanja sicer ni) in niti zbadljivke nasprotnikov.

"Ja, mislim ... V Evropi je res težko igrati pred nekaterimi občinstvi, še posebej Grčija, Srbija, Turčija, mislim, da so to tri občinstva, pred katerimi je res težko igrati. Težko je slišati soigralca, pa čeprav stoji poleg tebe, saj tako glasno navijajo. Res sem se veliko naučil glede tega, moraš zaupati soigralcem, moraš zaupati trenerjem in vsem ostalim v ekipi, saj boste šli skupaj v boj proti ostalim. Glede tega sem se v Evropi naučil veliko,"je legendarnemu centru ekip Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers in Boston Celtics zaupal Dončić.

Glede zmage nad Clippersi in zmagovitega koša ob zvoku sirene pa je povedal: "Bilo je izjemno, veste. Veliko čustev je v tej končnici, ko pa dosežeš zmagoviti koš ... O tem so me vprašali že po tekmi in dejal sem, da ni bil najboljši občutek tisti, ko sem videl, kako je šla (žoga) notri, temveč tisti, ko sem videl, kako celotna ekipa teče proti meni. To je bilo zelo čustveno zame."