O'Neal dviguje prah: 'Nihče ne premaga te ekipe v sedmih tekmah'

Večji in tudi najuspešnejši del kariere je O'Neal preživel z Bryantom v vrstah Lakersov, sodeloval pa je tudi z Jamesom pri Cleveland Cavaliersih. Še en nekdanji soigralec orjaka iz New Jerseyja, Dwyane Wade , je na Instagramu že izrazil strinjanje z izborom.

"Vseeno mi je, kaj govorite. Nihče ne premaga te ekipe v seriji sedmih tekem," je odločno zapisal Shaquille O'Neal in s tem izzval plaz odzivov na družbenem omrežju Instagram. Priložil je fotomontažo, na kateri so poleg legendarnega centra ekip Orlando Magic, Los Angeles Lakers in Miami Heat tudi košarkarske legende Michael Jordan , Allen Iverson , Kobe Bryant in LeBron James .

Spet drugi so se lotili sestavljanja lastnih peterk, ki bi lahko izzvale O'Nealovo. Medtem ko se večina strinja, da si brez Jordana in Bryanta idealne ekipe ni mogoče zamisliti, je po poročanju madridskega športnega dnevnika MARCAveliko uporabnikov Instagrama omenilo tudi Stephena Curryja, Kevina Durantain Giannisa Antetokounmpa, pa tudi legendarna Wilta Chamberlainain Kareema Abdul-Jabbarja. V eni od (na papirju) močnejših peterk so se tako poleg Curryja in Duranta znašli tudi Earvin "Magic" Johnson, Tim Duncanin Hakeem Olajuwon.

V dnevniku MARCAso zapisal še, da ima seveda vsak svoj okus, a da je O'Neal res izbral ekipo, ki ji vsaj glede napadalnih sposobnosti verjetno ni para.

"Ob soigralcih, kot so Iverson, Kobe, Jordan in LeBron, bi do njega sicer pod koš gotovo prišlo le malo žog, " so še šaljivo zaključili.