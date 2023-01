O'Neal je mož beseda: po izgubljeni stavi jedel žabje krake

Shaquille O'Neal je lahko nekaterim všeč, drugim pač ne, a ko gre za njegovo pokončno držo, mu ni ničesar za zameriti. "Tudi tokrat ni požrl besede. Znano je, da prav rad izpolni vse želje, pa če so te še tako izvirne in neumne, toda ko gre za stave, mu ni para. Če izgubi, potem svoje besede ne požre," med drugim pišejo številni ameriški mediji in hitijo z razlago, za kaj je to pot šlo. "Pred dnevi je stavil. Pred tekmo srednješolsko tekmo končnice v ameriškem nogometu je stavil s panelistom Ernijem Johnson. Stavil je, da ekipa Georgia Bulldogs ne bo premagala ekipa Texas Christian University's Horned Frogsov. In ob tem obljubil, da bo jedel žabje krake, če temu ne bo tako," trdijo ameriški mediji in hitro prilagajo video, ki nazorno potrjuje, da je član legendarne Dream Team ekipe iz leta 1992 v Barceloni držal besedo.