O'Neal prepričan, da bi Jokića zlahka premagal: Ostal bi le slovenski piščanec

Voditelj oddaje ga je nato vprašal, kakšni bi bili njuni statistiki po obračunu O'Neala iz leta 2001, ko je Američan v povprečju dosegal 28,7 točke, 12,7 skoka, 3,7 in 2,8 podaje, in današnjega Jokića. "Dosegel bi 40 točk in morali bi me braniti z dvema igralcema. Verjetno bi on igral izven rakete, ampak na koncu ne bi dolgo igral. Ko bi on vrgel za tri točke, bi jaz takoj tekel na drugo stran pod koš. Zadel bi veliko več metov za dve točki, kot bi jih on za tri točke. To vam zagotavljam," je bil prepričan O'Neal.