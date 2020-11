Opravljena še zadnja formalnost pred novo sezono NBA

Že prej sta dogovor tudi o omejitvi plač in drugih finančnih podrobnosti dosegla vodstvo lige NBA ter sindikat igralcev, tako da je bila potrditev upravnega odbora, v katerem med drugimi sedi najboljši košarkar v zgodovini lige Michael Jordan, ki je obenem predsednik Charlotte Hornets, le še zadnja formalnost na poti do starta nove sezone. Zaradi koronavirusne pandemije bo sezona krajša in bo imela 72 namesto običajnih 82 tekem. Že prihodnji teden, 18. novembra, bo v ligi NBA potekal nabor. Za zdaj še ni znano, kdaj natančno se bo prvenstvo NBA končalo, vendar je načrt takšen, da bo prvak 2021 znan še pred poletnimi olimpijskimi igrami v Tokiu.