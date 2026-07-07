Oranžni košarkarski zmaji po notah novega organizatorja igre

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Anthony Cowan mlajši bo v sezoni 2026/27 prvič oblekel zeleno-oranžni dres Cedevite Olimpije ter okrepil zasedbo Zvezdana Mitrovića na položaju organizatorja igre. Cowan je v minuli sezoni v turškem prvenstvu v povprečju dosegal 14,9 točke in 6,8 asistence na tekmo ter bil najboljši strelec in podajalec svoje ekipe. Visoko raven predstav je potrdil tudi v Ligi prvakov FIBA, kjer je na osmih tekmah v povprečju beležil 13,6 točke in 5,4 asistence.

"Prepričani smo, da smo v Anthonyju dobili organizatorja igre, ki zna prevzeti odgovornost, povezati ekipo in hkrati predstavljati nevarnost za nasprotnikov koš. Gre za igralca, ki že vrsto let dokazuje svojo kakovost v evropski košarki in je bil v vseh svojih klubih eden ključnih posameznikov. Ker je za Umojo Gibsona veliko zanimanja, smo morali pravočasno ukrepati in poiskati igralca, ki ga lahko ustrezno nadomesti. Ko se je pojavila priložnost, da Anthonyja pripeljemo v Ljubljano, nismo dolgo oklevali," je ob dodatku novega organizatorja igre na seznam igralcev za uradno klubsko spletno stran povedal športni direktor Cedevite Olimpije, Chechu Mulero.

Chechu Mulero in Davor Užbinec FOTO: Damjan Žibert

Glavni trener članske zasedbe Zvezdan Mitrović je poudaril, da je bil Cowan na seznamu želja strokovnega štaba že dlje časa: "Anthony je bil na našem seznamu želja že pred dvema letoma, ko sem prišel v Ljubljano, vendar ga takrat zaradi proračunskih omejitev nismo mogli pripeljati. Zdaj, ko obstaja možnost odhoda dveh naših organizatorjev igre, Gibsona in Alekseja Nikolića, smo morali poiskati ustrezno rešitev. S svojim odnosom in predstavami v prejšnjih klubih je Cowan pritegnil veliko pozornosti. Čeprav njegova zadnja sezona ekipno ni bila najuspešnejša, verjamem, da ima še precej več potenciala in da bo pri nas pokazal svoj polni kakovostni domet."

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"Pogovarjal sem se z nekaterimi nekdanjimi soigralci, ki so igrali v Ljubljani. Povedali so mi, da je Cedevita Olimpija zelo profesionalno okolje in da je Ljubljana čudovito mesto. Veselim se, da bo kmalu postala moj novi dom. Želim nadaljevati svoj razvoj kot igralec, pomagati ekipi do čim več zmag in prispevati k uspešni sezoni," je ob podpisu pogodbe z ljubljanskim klubom povedal Cowan.

Pred prihodom v Evropo je, kot še piše uradna spletna stran Cedevite Olimpije, Anthony Cowan štiri sezone igral za ugledno ameriško univerzo Maryland, s katero se je uvrstil tudi v končnico Lige NCAA. V zadnji študentski sezoni je bil izbran v prvo peterko konference Big Ten, po zaključku univerzitetne kariere pa je prve profesionalne korake naredil v razvojni ligi NBA, kjer je nosil dres ekipe Memphis Hustle.

Zvezdan Mitrović FOTO: Damjan Žibert

Evropsko pot je začel v Grčiji pri Arisu, kjer se je hitro uveljavil kot eden najboljših organizatorjev igre v prvenstvu in postal najboljši strelec rednega dela sezone. Sledili sta dve uspešni sezoni pri Promitheasu iz Patrasa, s katerim je nastopal tudi v BKT EuroCupu.

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V sezoni 2024/25 je igral za litovski Wolves iz Vilne, bil izbran za najkoristnejšega igralca litovskega prvenstva in navduševal tudi v EuroCupu, kjer je v povprečju dosegal 16,3 točke in šest asistenc na tekmo. Dvakrat je bil v rednem delu sezone izbran tudi za najkoristnejšega igralca posameznega kroga Evropskega pokala. Po koncu sezone v Turčiji je kratek del leta preživel še v Portoriku, kjer je nastopal za ekipo Quebradillas Pirates.