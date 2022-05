Orlando bo lahko izbiral novega Howarda

Orlando je letošnjo sezono končal na zadnjem mestu v vzhodni konferenci z 22 zmagami in 60 porazi. Nazadnje so imeli prvi izbor na naboru leta 2004, ko so izbrali Dwighta Howarda. Orlando je imel prvi izbor na voljo tudi leta 1992 in 1993. Takrat so izbrali Shaquilla O'Neala in Chrisa Webberja.

Drugi izbor bo letos pripadel ekipi Oklahoma City Thunder, ki je v zahodni konferenci končala na predzadnjem 14. mestu. Moštvo Houston Rockets, ki je v rednem delu doseglo najslabši rezultat v ligi z 20 zmagami in 62 porazi, bo izbiralo tretje.

Letošnji nabor lige NBA bo potekal 23. junija.