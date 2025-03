Lakersi po slabi tretji četrtini izgubili tretjič zapored

Skorajda kompletni Los Angeles Lakersi so na tekmi rednega dela košarkarske lige NBA gostovali v Orlandu. Domači, ki so do konca sezone ostali brez nekaterih poškodovanih nosilcev, se krčevito borijo za preboj v končnico, jezerniki pa želijo čim boljše izhodišče pred play-offom. Orlando, ki je tekmo odločil z odlično tretjo četrtino, je bil boljši s 118:106. Luka Dončić je v 38 minutah igre dosegel 32 točk. Imel je še sedem skokov in prav toliko asistenc. Za zmagovalce je isto število točk kot 26-letni Ljubljančan "podpisal" Nemec Franz Wagner.