Zgodba se razvija

Orlando Magic - Los Angeles Lakers 30:37 (2. četrtina)

22. 03. 2026 00.26 pred 13 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Orlando Magic vs Los Angeles Lakers

Los Angelkes Lakersi v Amway Centru v Orlandu lovijo deveto zaporedno zmago. Na krilih veličastne predstave v Miamiju, ko je domačim nasul kar 60 točk, je tudi tokrat na parketu Luka Dončić, ki ne pozna počitka. Orlando na drugi strani je na zadnjih treh tekmah izgubil. Po prvi četrtini so gostje vodili s 37:30.

Pred gostovanjem v Orlandu so jezerniki tudi v Miamiju dokazali, da so trenutno najbolj vroča ekipa v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Dosegli so osmo zmago v nizu, blestel pa je Luka Dončić, ki je v 37:36 minute dosegel kar 60 točk, sedem skokov, tri asistence in ukradel pet žog. Poleg neustavljivega Ljubljančana, trenutno vodilnega strelca v ligi NBA, se je izkazal tudi LeBron James. Enainštiridesetletni "kralj James" je izenačil rekord po številu odigranih tekem v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, ki je bil doslej v lasti že upokojenega igralca Bostona Roberta Parisha iz leta 1997 nov mejnik v svoji bogati karieri pa je začinil s trojnim dvojčkom - 19 točkami, 15 skoki in 10 asistencami.

Preberi še Dončić v 24 urah (skoraj) izenačil Milića

Prvo ime kalifornijske ekipe na Floridi je bil vendarle Dončić, ki je na osmi zaporedni tekmi dosegel več kot 30 točk, na zadnjih petih pa drugič presegel mejo 50 točk. Na tekmi v Miamiju je doslej izenačil svoj drugi najboljši strelski izkupiček iz dvoboja proti New Yorku 2022, njegov točkovni rekord pa je 73 točk, ki ga je dosegel na dvoboju proti Atlanti leta 2024. Dončićev met iz igre proti Miamiju je znašal 18-30, od tega za tri točke 9-17, zadel pa je 15 od 19 prostih metov.

Ma drugi strani je Orlando vročo ekipo iz mesta angelov pričakal po serini treh zaporednih porazov.

Izid, liga NBA, redni del:
Orlando Magic - Los Angeles Lakers 30:37 (30:37, 

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Top ideja za družinske počitnice ob najlepšem jezeru v Italiji
Tako lepo poročno obleko je imela albanska princesa
'Bila sem med življenjem in smrtjo': ženska razkriva, kaj je doživela v komi
Pri 19 letih kupila hišo: razkrila, čemu sta se morala odpovedati
Tega bivši mož Angeline Jolie ni z njo nikoli počel
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
Mož iz ozadja
