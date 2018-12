Dončić z Dallasom lovi deseto zaporedno domačo zmago

Tekma Dallas - Orlando

Ekipa Dallas Mavericks je po zaslugi Luke Dončića na zadnji tekmi lige NBA, ko je gostila Houston, spisala novo izjemno poglavje v tej sezoni lige NBA. Slovenski košarkar, ki je prvi strelec ekipe (v povprečju dosega 18,2 točke na tekmo) je dosegel 11 zaporednih točk ob koncu tekme, Dallas pa je dosegel deveto zaporedno domačo zmago (107:104). Nazadnje so pred svojimi navijači izgubili 3. novembra proti ekipi New York Knicks. Dončić zelo dobro sodeluje s prvim centrom moštva, DeAndre Jordan je namreč prvi skakalec ekipe s povprečjem 13,8 skoka na tekmo in drugi v celotni ligi NBA v tej kategoriji, na tekmi proti Houstonu je zbral kar 20 skokov.

Ekipa Dallasaima pozitivno razmerje zmag in porazov, po 24 odigranih tekmah rednega dela so varovanci trenerja Ricka Carlisla zbrali 13 zmag in 11 porazov. Pozitivno razmerje gre predvsem na račun domačega parketa, kjer so skorajda nepremagljivi. Od 13 zmag so jih kar 11 dosegli v domači dvorani American Airlines Center in doživeli le dva poraza. Mavericksi so zmagali na zadnjih devetih domačih tekmah, kar je najdaljši zmagovalni niz vse od leta 2011 (takrat so devetkrat zmagali med januarjem in marcem), ko so pod vodstvom Dirka Nowitzkega osvojili tudi (edini) naslov prvaka lige NBA v klubski zgodovini.

To razmerje lahko še izboljšajo, saj v goste prihaja moštvo Orlando Magic, ki pa ne igra slabo na gostovanjih (6-6). Veliko slabše gre Dallasu na gostovanjih, kjer je razmerje obrnjeno na glavo (2 zmagi - 9 porazov). Orlando za razliko od Dallasa igra v vzhodni konferenci, ima pa negativno razmerje zmag in porazov (12 zmag, 14 porazov). Zanimiv podatek je, da sta obe moštvi na osmem mestu, Dallas na zahodu, Orlando na vzhodu. Prvi strelec in skakalec Orlanda je Črnogorec, rojen v Švici, Nikola Vučević (v povprečju 21 točk in 11,3 skoka na tekmo).