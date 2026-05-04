Košarka

Orlando po izpadu iz končnice odpustil trenerja Mosleyja

Orlando, 04. 05. 2026 17.41 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Jamahl Mosley

Košarkarska ekipa Orlando Magic je po izpadu ekipe v prvem krogu končnice v vzhodni konferenci lige NBA proti Detroit Pistons odpustila trenerja Jamahla Mosleyja, poročajo agencije.

Jamahl Mosley je Orlando vodil kar pet sezon, po uvodnih neuspešnih sezonah pa se je ekipa nazadnje trikrat uvrstila v play-off, a vedno obstala v prvem krogu. Letos se je Orlando v končnico prebil po dodatnih dvobojih ekip, razvrščenih med sedmim in 10. mestom v rednem delu, nato pa naletel na najboljšo ekipo vzhoda Detroit.

Ekipa s Floride je bila na pragu presenečenja, saj je Orlando povedel s 3:1 v zmagah, nato pa je Detroit slavil trikrat zaporedoma. Posebej boleč je bil poraz na šesti tekmi, ko je Orlando pred domačim občinstvom na začetku drugega polčasa vodil že za 24 točk, na koncu pa izgubil s 14 koši razlike. "Odločitev ni bila lahka, a menimo, da je prišel čas za svež veter in nove poglede na igro," je menjavo trenerja razložil športni direktor Jeff Weltman.

FOTO: Profimedia

Kot možna zamenjava na trenerskem mestu se že omenja Billyja Donovana, ki je nazadnje delal pri Chicago Bulls, na Floridi pa se je že izkazal z uspehi na univerzi, saj so Florida Gators pod njegovim vodstvom osvojili naslov v ligi NCAA v letih 2006 in 2007.

