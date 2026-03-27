Košarka

Orlando po šestih porazih vnovič v boju za šesterico

Orlando, 27. 03. 2026 09.04 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Orlando Magic - Philadelphia 76ers

Košarkarji moštva Orlando Magic so v severnoameriški ligi NBA premagali že odpisane Sacramento Kings s 121:177 ter po šestih porazih vnovič dosegli zmago, s katero so na devetem mestu vzhodne konference, a jih od šesterice, ki se bo v končnico uvrstila neposredno, loči le ena zmaga.

Junak domače zmage v Orlandu je bil Paolo Banchero s 30 koši, Desmond Bane jih je dosegel 23 in Da Silva 18. S 33 točkami in 11 podajami je na drugi strani izstopal DeMar DeRozan. V sami končnici je imel Orlando dolgo trdno prednost in še dve minuti in pol pred koncem vodil s 116:107. 

Preberi še Dončić v družbi Jordana: na zadnjih šestih tekmah ima povprečje + 40

Zapletlo pa se je v zadnji minuti, ko je 50 sekund pred koncem Daeqwon Plowden zadel trojko za 116:115. Jalen Suggs je na drugi strani vrnil z enako mero in gostje so v zadnjih 24 sekundah lovili štiri točke razlike. De Rozan je znižal, domačo zmago pa je s prostima metoma potrdil Bane.

Enako število zmag kot Orlando imata tudi Miami Heat in Charlotte Hornets. Charlotte je s 114:103 ugnal tretjeuvrščene New York Knicks. S 26 točkami in 11 skoki je bil pri zmagovalcih najbolj učinkovit 20-letni Kon Knueppel. LaMelo Ball in Brandon Miller sta dodala po 22 oz. 21 točk. Gledalci so tokrat ostali brez napete tekme, saj je Charlotte po treh delih vodil s 84:76, v zadnji četrtini pa tudi že s 104:83. Pri New Yorku je 26 točk in 13 skokov dosegel Jalen Brunson.

LaMelo Ball
LaMelo Ball
Pred Orlando Magic in Charlotte Hornets ter Miami Heat, ki so v boju za šesterico na vzhodu in neposredno uvrstitev v končnico zbrali po 39 zmag, sta s po zmago več Toronto Raptors in Philadelphia 76ers, 41 zmag imajo Atlanta Hawks.

Preberi še Jokić z novo zgodovinsko predstavo, po tekmi pa v zanimivi obutvi

Prepričljivo na vzhodu vodi Detroit, ki si je edini že zagotovil končnico, ponoči pa je s 129:108 ugnal New Orleans Pelicans. Jalen Duren je tekmo končal s 30 točkami in 10 skoki, 21 točk je za New Orleans dosegel Zion Williamson. Los Angeles Lakers z Luko Dončićem tudi po prostem večeru ostajajo na tretjem mestu zahoda. Ponoči bo v Kaliforniji gostovala ekipa Brooklyn Nets.

Izidi:
Charlotte Hornets - New York Knicks 114:103

Detroit Pistons - New Orleans Pelicans 129:108

Orlando Magic - Sacramento Kings 121:117

Jokić z novo zgodovinsko predstavo, po tekmi pa v zanimivi obutvi

bibaleze
Portal
Taylor Lautner bo postal očka: vesela novica za zvezdnika Somraka
Mami, zakaj mi ne zaupaš? Temna plat digitalnega nadzora
Mami, zakaj mi ne zaupaš? Temna plat digitalnega nadzora
Teh življenjskih veščin se otroci naučijo s hišnimi opravili
Teh življenjskih veščin se otroci naučijo s hišnimi opravili
Zvezdnica že drugič postala mama, tokrat nosečnosti ni skrivala
Zvezdnica že drugič postala mama, tokrat nosečnosti ni skrivala
zadovoljna
Portal
Kate Middleton je nosila plašč s prav posebnim pomenom
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, strelce srce vleče v novo smer
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, strelce srce vleče v novo smer
5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
Tako je videti Zala Djuric po porodu
Tako je videti Zala Djuric po porodu
vizita
Portal
27-letnici je srce zastalo med spanjem, partner ji je rešil življenje
Napredek cepiva proti prehladu, gripi in covidu
Napredek cepiva proti prehladu, gripi in covidu
Čustveno prenajedanje: zakaj nastane in kako ga lahko obvladate brez občutkov krivde
Čustveno prenajedanje: zakaj nastane in kako ga lahko obvladate brez občutkov krivde
Multivitamini in staranje: raziskava kaže na počasnejše biološke procese
Multivitamini in staranje: raziskava kaže na počasnejše biološke procese
cekin
Portal
Kako proizvajalci omejujejo življenjsko dobo naprav?
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
moskisvet
Portal
Navada, ki je Dicka Van Dykea pripeljala do 100 let
Genetska odpornost proti arzenu v Argentini, ki vzbuja zanimanje znanstvenikov
Genetska odpornost proti arzenu v Argentini, ki vzbuja zanimanje znanstvenikov
Zakaj imajo morski ježki bodice
Zakaj imajo morski ježki bodice
Cunami 'slopa' je tu
Cunami 'slopa' je tu
dominvrt
Portal
Revolucionaren trik za čist WC brez kapljice klora
Barvna kombinacija, ki bo glavni hit pri notranji opremi v letu 2026
Barvna kombinacija, ki bo glavni hit pri notranji opremi v letu 2026
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
okusno
Portal
Pozabite na klasično baklavo: čokoladna različica bralke Alme je pravi hit
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
voyo
Portal
Rocky 3
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
