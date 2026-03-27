Orlando po šestih porazih vnovič v boju za šesterico

Junak domače zmage v Orlandu je bil Paolo Banchero s 30 koši, Desmond Bane jih je dosegel 23 in Da Silva 18. S 33 točkami in 11 podajami je na drugi strani izstopal DeMar DeRozan. V sami končnici je imel Orlando dolgo trdno prednost in še dve minuti in pol pred koncem vodil s 116:107.
Zapletlo pa se je v zadnji minuti, ko je 50 sekund pred koncem Daeqwon Plowden zadel trojko za 116:115. Jalen Suggs je na drugi strani vrnil z enako mero in gostje so v zadnjih 24 sekundah lovili štiri točke razlike. De Rozan je znižal, domačo zmago pa je s prostima metoma potrdil Bane.
Enako število zmag kot Orlando imata tudi Miami Heat in Charlotte Hornets. Charlotte je s 114:103 ugnal tretjeuvrščene New York Knicks. S 26 točkami in 11 skoki je bil pri zmagovalcih najbolj učinkovit 20-letni Kon Knueppel. LaMelo Ball in Brandon Miller sta dodala po 22 oz. 21 točk. Gledalci so tokrat ostali brez napete tekme, saj je Charlotte po treh delih vodil s 84:76, v zadnji četrtini pa tudi že s 104:83. Pri New Yorku je 26 točk in 13 skokov dosegel Jalen Brunson.
Pred Orlando Magic in Charlotte Hornets ter Miami Heat, ki so v boju za šesterico na vzhodu in neposredno uvrstitev v končnico zbrali po 39 zmag, sta s po zmago več Toronto Raptors in Philadelphia 76ers, 41 zmag imajo Atlanta Hawks.
Prepričljivo na vzhodu vodi Detroit, ki si je edini že zagotovil končnico, ponoči pa je s 129:108 ugnal New Orleans Pelicans. Jalen Duren je tekmo končal s 30 točkami in 10 skoki, 21 točk je za New Orleans dosegel Zion Williamson. Los Angeles Lakers z Luko Dončićem tudi po prostem večeru ostajajo na tretjem mestu zahoda. Ponoči bo v Kaliforniji gostovala ekipa Brooklyn Nets.
Izidi:
Charlotte Hornets - New York Knicks 114:103
Detroit Pistons - New Orleans Pelicans 129:108
Orlando Magic - Sacramento Kings 121:117
