Orlando po šestih porazih vnovič v boju za šesterico

Junak domače zmage v Orlandu je bil Paolo Banchero s 30 koši, Desmond Bane jih je dosegel 23 in Da Silva 18. S 33 točkami in 11 podajami je na drugi strani izstopal DeMar DeRozan. V sami končnici je imel Orlando dolgo trdno prednost in še dve minuti in pol pred koncem vodil s 116:107.

Zapletlo pa se je v zadnji minuti, ko je 50 sekund pred koncem Daeqwon Plowden zadel trojko za 116:115. Jalen Suggs je na drugi strani vrnil z enako mero in gostje so v zadnjih 24 sekundah lovili štiri točke razlike. De Rozan je znižal, domačo zmago pa je s prostima metoma potrdil Bane.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Enako število zmag kot Orlando imata tudi Miami Heat in Charlotte Hornets. Charlotte je s 114:103 ugnal tretjeuvrščene New York Knicks. S 26 točkami in 11 skoki je bil pri zmagovalcih najbolj učinkovit 20-letni Kon Knueppel. LaMelo Ball in Brandon Miller sta dodala po 22 oz. 21 točk. Gledalci so tokrat ostali brez napete tekme, saj je Charlotte po treh delih vodil s 84:76, v zadnji četrtini pa tudi že s 104:83. Pri New Yorku je 26 točk in 13 skokov dosegel Jalen Brunson.

Pred Orlando Magic in Charlotte Hornets ter Miami Heat, ki so v boju za šesterico na vzhodu in neposredno uvrstitev v končnico zbrali po 39 zmag, sta s po zmago več Toronto Raptors in Philadelphia 76ers, 41 zmag imajo Atlanta Hawks.

Prepričljivo na vzhodu vodi Detroit, ki si je edini že zagotovil končnico, ponoči pa je s 129:108 ugnal New Orleans Pelicans. Jalen Duren je tekmo končal s 30 točkami in 10 skoki, 21 točk je za New Orleans dosegel Zion Williamson. Los Angeles Lakers z Luko Dončićem tudi po prostem večeru ostajajo na tretjem mestu zahoda. Ponoči bo v Kaliforniji gostovala ekipa Brooklyn Nets. Izidi:

Charlotte Hornets - New York Knicks 114:103 Detroit Pistons - New Orleans Pelicans 129:108 Orlando Magic - Sacramento Kings 121:117