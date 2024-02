15. trojni dvojček sezone za Jokića, Westbrook za zgodovino

Na vrhu zahoda sta zdaj tako Oklahoma in Minnesota z izenačenim dosežkom. Sledijo košarkarji Los Angeles Clippers (32-15) in Denver Nuggets (34-16). Dallas Mavericks (26-22) slovenskega zvezdnika Luke Dončića so trenutno na osmem mestu.

Anthony Edwards in Rudy Gobert sta dosegla vsak po 22 točk za Minnesoto, ki pa je v zadnji četrtini zmogla le 18 točk, iz igre pa so domači košarkarji metali zgolj 25-odstotno.

Clippers so ponoči s 136:125 ugnali najslabšo ekipo lige Detroit Pistons. Russell Westbrook je za ekipo iz mesta angelov s klopi dosegel 23 točk in postal 25. igralec v zgodovini lige, ki je v karieri dosegel 25.000 točk.

Jokić do 15. trojnega dvojčka sezone

V zadnji tekmi večera je bil uspešen tudi Denver, zlata zrna pa so doma s 120:108 premagala Portland Trail Blazers. Dvakratni najkoristnejši igralec lige Nikola Jokić je vpisal 15. trojni dvojček v sezoni, tokrat je vpisal 27 točk, 22 skokov in 12 podaj.

V vzhodni konferenci sinoči najboljše ekipe niso igrale. Na vrhu so sicer Boston Celtics (37-12) pred Milwaukee Bucks (32-16) in New York Knicks (32-17).

Košarkarji Atlanta Hawks so dosegli tretjo zaporedno zmago, tokrat so doma s 129:120 ugnali Phoenix Suns. Trae Young je 32 točkam dodal še 15 podaj. Na drugi strani je Kevin Durant dosegel 35 točk ob osmih skokih in osmih podajah.

S polaganjem ob zaključku tekme je Zion Williamson zagotovil zmago New Orleansa s 114:113 nad San Antonio Spurs. Williamson je sicer za pelikane dosegel 33 točk, pri Spurs jih je največ vpisal Devin Vassell, 28.

Na preostalih tekmah večera je Miami Heat premagal Washington Wizards s 110:102, v gosteh so zmagali tudi Sacramento Kings, ki so s 133:122 ugnali Indiana Pacers. Visoko domačo zmago nad Toronto Raptors so dosegli Houston Rockets (135:106), Golden State Warriors pa so v gosteh nadigrali Memphis Grizzlies (121:101).

*3. februar, liga NBA, izidi:

Detroit Pistons - LA Clippers 125:136

Washington Wizards - Miami Heat 102:110

Atlanta Hawks - Phoenix Suns 129:120

Indiana Pacers - Sacramento Kings 122:133

Houston Rockets - Toronto Raptors 135:106

Memphis Grizzlies - Golden State Warriors 101:121

Minnesota Timberwolves - Orlando Magic 106:108

Oklahoma City Thunder - Charlotte Hornets 126:106

San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans 113:114

Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 120:108