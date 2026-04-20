Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Orlando z zmago nad Detroitom do prvovrstnega presenečenja

Detroit, 20. 04. 2026 08.53 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Paolo Banchero

Košarkarji Orlando Magic so na uvodni tekmi prvega kroga končnice severnoameriške lige NBA šokirali vodilno ekipo vzhodne konference Detroit Pistons. Floridčani, ki so se v končnico uvrstili skozi dodatne kvalifikacije, so v gosteh v Detroitu povsem nadigrali prve nosilce vzhoda s 112:101. Ekipe v končnici igrajo na štiri zmage.

Detroit, ki je v rednem delu sezone na 82 tekmah dosegel 60 zmag, ni izkoristil prednosti domačega parketa. Za razliko od batov sta zadnja prvaka lige NBA Oklahoma City Thunder in Boston Celtics končnico odprla s prepričljivima zmagama.

Najboljša ekipa rednega dela v vzhodni konferenci iz Detroita je bila videti zarjavelo, Magic, ki se je moral za igranje v končnici najprej prebiti skozi turnir za popolnitev mest play-in in si zagotoviti mesto v končnici, pa je v celoti izkoristil neuigranost favoriziranega tekmeca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Paolo Banchero je v zadnji četrtini dosegel 23 točk, Franz Wagner pa 11 od 19, s čimer je Magic kljubovali 39-točkovni predstavi zvezdnika domačih batov Cada Cunninghama. Detroit je v prvi četrtini zaostajal za kar 13 točk, v začetku tretje pa za 11. Cunningham je s trojko sredi tretje četrtine poskrbel za izenačenje, a se je Magic znova oddaljil.

"Všeč mi je bila naša mirnost skozi celotno tekmo, naša energija," je dejal Wagner, potem ko je floridska čarovnija batom zadala 11. zaporedni poraz v končnici v njihovi dvorani, kar se je začelo leta 2008. "Preprosto nismo prišli na parket s pravo energijo in smo jim pustili, da so se razigrali," je dejal Cunningham. "Potem smo se morali s tem soočati do konca tekme." Vendar Cunningham ostaja prepričan, da lahko Pistons v prvem krogu spremenijo stvari. "Ni nam padla samozavest. To bo še dolga in zabavna serija."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prerijski grom iz Oklahome, ki bo skušal postati prva ekipa po Golden Statu (2017, 2018), ki bi ubranila naslov prvaka, je končnico odprl z zmago s 119:84 nad Phoenix Suns. Kelti, ki so bili v vzhodni konferenci drugi nosilci za Detroitom, pa so prevladovali na tekmi proti Philadelphia 76ers s 123:91.

Zvezdnik San Antonia Victor Wembanyama je zmagovito debitiral v končnici s 35 točkami, njegovi Spurs pa so premagali Portland Trail Blazers s 111:98. Košarkarji zasedbe iz Oklahome so bili videti spočiti in napolnjeni z energijo po tednu dni premora, odkar so si zagotovili prvo mesto v zahodni konferenci in najboljši izkupiček v ligi s 64 zmagami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najkoristnejši igralec lige NBA in MVP finala lige Shai Gilgeous-Alexander je za Thunder dosegel 25 točk. Zadel je le pet od 18 metov iz igre, a je obenem zadel 15 od 17 prostih metov ter dodal še sedem podaj in dve blokadi, preden je izpustil celotno četrto četrtino.

Jalen Williams je k zmagi dodal 22 točk, Chet Holmgren pa 16. Devin Booker je za Phoenix dosegel 23 točk, a je Thunder zasenčil sonca. "To je bila res odlična obrambna predstava," je po tekmi dejal trener Thunderja Mark Daigneault. "Prisilili smo tekmece, da so garali za vsak koš."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Bostonu sta Jayson Tatum in Jaylen Brown skupaj dosegla 51 točk, Bostončani pa so odpravili Philadelphio. Tatum je vodil napad in v prvem polčasu dosegel 21 od 25 točk. Brown pa je zgolj v tretji četrtini dosegel 16 od 26 točk.

V San Antoniu so člani druge najboljše ekipe zahoda Spurs vodili s kar 16 točkami prednosti in ob polčasu povedli s 59:49. Portland, ki ga je vodil Deni Avdija s 30 točkami in desetimi skoki, je v začetku tretje četrtine zmanjšal zaostanek na dve točki. Toda Spurs so se znova oddaljili in navdušili navijače San Antonia, ki so od leta 2019 čakali, da se bo petkratni prvak vrnil v končnico. "Bili smo solidni, a delo še ni končano," je dejal Wembanyama.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Liga NBA, končnica, 1. krog, izidi:

- vzhodna konferenca:

Boston Celtics - Philadelphia 76ers 123:91

- Boston je povedel z 1:0 v zmagah;

Detroit Pistons - Orlando Magic 101:112

- Orlando je povedel z 1:0 v zmagah;

- zahodna konferenca:

Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns 119:84

- Oklahoma je povedla z 1:0 v zmagah;

San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 111:98

- San Antonino je povedel z 1:0 v zmagah;

* Opomba: moštva v končnici igrajo na štiri zmage.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Dončić se ne bo potegoval za nagrado MVP

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Darila za krst, obhajilo in birmo: kaj podariti?
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Tedenski horoskop za starše (20.–26. april)
Tedenski horoskop za starše (20.–26. april)
Čeglajeva žena rojevala kar 30 ur, na svet sta pozdravila sina
Čeglajeva žena rojevala kar 30 ur, na svet sta pozdravila sina
zadovoljna
Portal
Svojo poroko bosta spremenila v resničnostni šov
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, strelci postavljajo nove cilje
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, strelci postavljajo nove cilje
To je najpogostejša zmota o progesteronu, ki ženske drago stane
To je najpogostejša zmota o progesteronu, ki ženske drago stane
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
vizita
Portal
Mleka nikoli več ne boste gledali na enak način
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Mislila je, da gre za pretesen modrček – zdravniki odkrili več kot 20 tumorjev
Mislila je, da gre za pretesen modrček – zdravniki odkrili več kot 20 tumorjev
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
cekin
Portal
Evropa želi zmanjšati plačilno odvisnost z digitalnim evrom, Werom in Flikom
Te španske destinacije so cenejše, mirnejše – in vse bolj priljubljene
Te španske destinacije so cenejše, mirnejše – in vse bolj priljubljene
Kako sta Mojca in Mitja iz majhne ideje ustvarila eno najbolj prepoznavnih zgodb pri nas
Kako sta Mojca in Mitja iz majhne ideje ustvarila eno najbolj prepoznavnih zgodb pri nas
Poglejte, kako deluje prevara s plačilnimi terminali
Poglejte, kako deluje prevara s plačilnimi terminali
moskisvet
Portal
Najvišji ljudje na svetu niso Nizozemci: rekord drži Balkan
V peto gre rado: pri 78 letih znova stopil pred oltar
V peto gre rado: pri 78 letih znova stopil pred oltar
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
S provokativnim prizorom do milijonov? Zvezdnica šokirala in navdušila hkrati
S provokativnim prizorom do milijonov? Zvezdnica šokirala in navdušila hkrati
dominvrt
Portal
Znana Slovenka v skrbeh: izgubil se je njihov hišni maček Simba
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Ta podrobnost v aprilu je ključna za hortenzije, a jo večina ignorira
Ta podrobnost v aprilu je ključna za hortenzije, a jo večina ignorira
okusno
Portal
Zdrav puding, ki navdušuje splet
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Najhitrejša sladica: pripravljena v 5 minutah in brez kompliciranja
Najhitrejša sladica: pripravljena v 5 minutah in brez kompliciranja
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
voyo
Portal
Sanje grofov
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641