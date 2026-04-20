Orlando z zmago nad Detroitom do prvovrstnega presenečenja

Detroit, ki je v rednem delu sezone na 82 tekmah dosegel 60 zmag, ni izkoristil prednosti domačega parketa. Za razliko od batov sta zadnja prvaka lige NBA Oklahoma City Thunder in Boston Celtics končnico odprla s prepričljivima zmagama. Najboljša ekipa rednega dela v vzhodni konferenci iz Detroita je bila videti zarjavelo, Magic, ki se je moral za igranje v končnici najprej prebiti skozi turnir za popolnitev mest play-in in si zagotoviti mesto v končnici, pa je v celoti izkoristil neuigranost favoriziranega tekmeca.

Paolo Banchero je v zadnji četrtini dosegel 23 točk, Franz Wagner pa 11 od 19, s čimer je Magic kljubovali 39-točkovni predstavi zvezdnika domačih batov Cada Cunninghama. Detroit je v prvi četrtini zaostajal za kar 13 točk, v začetku tretje pa za 11. Cunningham je s trojko sredi tretje četrtine poskrbel za izenačenje, a se je Magic znova oddaljil. "Všeč mi je bila naša mirnost skozi celotno tekmo, naša energija," je dejal Wagner, potem ko je floridska čarovnija batom zadala 11. zaporedni poraz v končnici v njihovi dvorani, kar se je začelo leta 2008. "Preprosto nismo prišli na parket s pravo energijo in smo jim pustili, da so se razigrali," je dejal Cunningham. "Potem smo se morali s tem soočati do konca tekme." Vendar Cunningham ostaja prepričan, da lahko Pistons v prvem krogu spremenijo stvari. "Ni nam padla samozavest. To bo še dolga in zabavna serija."

Prerijski grom iz Oklahome, ki bo skušal postati prva ekipa po Golden Statu (2017, 2018), ki bi ubranila naslov prvaka, je končnico odprl z zmago s 119:84 nad Phoenix Suns. Kelti, ki so bili v vzhodni konferenci drugi nosilci za Detroitom, pa so prevladovali na tekmi proti Philadelphia 76ers s 123:91. Zvezdnik San Antonia Victor Wembanyama je zmagovito debitiral v končnici s 35 točkami, njegovi Spurs pa so premagali Portland Trail Blazers s 111:98. Košarkarji zasedbe iz Oklahome so bili videti spočiti in napolnjeni z energijo po tednu dni premora, odkar so si zagotovili prvo mesto v zahodni konferenci in najboljši izkupiček v ligi s 64 zmagami.

Najkoristnejši igralec lige NBA in MVP finala lige Shai Gilgeous-Alexander je za Thunder dosegel 25 točk. Zadel je le pet od 18 metov iz igre, a je obenem zadel 15 od 17 prostih metov ter dodal še sedem podaj in dve blokadi, preden je izpustil celotno četrto četrtino. Jalen Williams je k zmagi dodal 22 točk, Chet Holmgren pa 16. Devin Booker je za Phoenix dosegel 23 točk, a je Thunder zasenčil sonca. "To je bila res odlična obrambna predstava," je po tekmi dejal trener Thunderja Mark Daigneault. "Prisilili smo tekmece, da so garali za vsak koš."

V Bostonu sta Jayson Tatum in Jaylen Brown skupaj dosegla 51 točk, Bostončani pa so odpravili Philadelphio. Tatum je vodil napad in v prvem polčasu dosegel 21 od 25 točk. Brown pa je zgolj v tretji četrtini dosegel 16 od 26 točk. V San Antoniu so člani druge najboljše ekipe zahoda Spurs vodili s kar 16 točkami prednosti in ob polčasu povedli s 59:49. Portland, ki ga je vodil Deni Avdija s 30 točkami in desetimi skoki, je v začetku tretje četrtine zmanjšal zaostanek na dve točki. Toda Spurs so se znova oddaljili in navdušili navijače San Antonia, ki so od leta 2019 čakali, da se bo petkratni prvak vrnil v končnico. "Bili smo solidni, a delo še ni končano," je dejal Wembanyama.

Liga NBA, končnica, 1. krog, izidi:



- vzhodna konferenca: Boston Celtics - Philadelphia 76ers 123:91 - Boston je povedel z 1:0 v zmagah; Detroit Pistons - Orlando Magic 101:112 - Orlando je povedel z 1:0 v zmagah;

- zahodna konferenca:

Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns 119:84 - Oklahoma je povedla z 1:0 v zmagah; San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 111:98 - San Antonino je povedel z 1:0 v zmagah; * Opomba: moštva v končnici igrajo na štiri zmage.