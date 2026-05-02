Orlando zapravil 24 točk prednosti, Toronto izsilil sedmo tekmo

Orlandu Magic je premagala ekipa Detroit Pistons s 93:79, Raptors pa so bili doma v Torontu po podaljšku boljši od Cleveland Cavaliers s 112:110. Pistons in Raptors so tako "preživeli" in izsilili odločilni sedmi tekmi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Orlando je vodil s kar 24 točkami prednosti, preden se je njihov met nenadoma povsem ustavil, kar so Pistons v celoti izkoristili. Igralci Magic so zgrešili 23 zaporednih metov iz igre, kar je najdaljši niz niz v zgodovini končnice, in so v več kot 10 minutah dosegli le eno točko.

Cade Cunningham (desno) je na obračunu z Orlandom vpisal 32 točk in 10 skokov. FOTO: AP

Raptors so doma vodili večino večera, preden so se Cavaliers v zadnji četrtini vrnili in pripravili na zanimiv zaključek. V podaljšku je Cleveland prevzel vodstvo in do zadnjih nekaj sekund vodil za točko. Met za tri točke RJ Barretta se je nato najprej odbil od obroča v zrak in nato pa je žoga padla skozi obroč, s čimer je zapečatila zmago Toronta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke