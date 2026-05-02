Košarka

Orlando zapravil 24 točk prednosti, Toronto izsilil sedmo tekmo

Orlando/Toronto, 02. 05. 2026 07.57 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA M.D.
Paulo Banchero in Tobias Harris

Med tem ko so v zahodni konferenci po zmagi LA Lakers nad Houstonom znani vsi polfinalisti, sta na vzhodnem delu po preostalih dveh tekmah večera izida v zmagah izenačena na 3:3. To pomeni, da bomo v prvem krogu končnice na vzhodu spremljali kar tri odločilne sedme tekme.

Orlandu Magic je premagala ekipa Detroit Pistons s 93:79, Raptors pa so bili doma v Torontu po podaljšku boljši od Cleveland Cavaliers s 112:110. Pistons in Raptors so tako "preživeli" in izsilili odločilni sedmi tekmi. 

Orlando je vodil s kar 24 točkami prednosti, preden se je njihov met nenadoma povsem ustavil, kar so Pistons v celoti izkoristili. Igralci Magic so zgrešili 23 zaporednih metov iz igre, kar je najdaljši niz niz v zgodovini končnice, in so v več kot 10 minutah dosegli le eno točko.

Cade Cunningham (desno) je na obračunu z Orlandom vpisal 32 točk in 10 skokov.
FOTO: AP

Raptors so doma vodili večino večera, preden so se Cavaliers v zadnji četrtini vrnili in pripravili na zanimiv zaključek. V podaljšku je Cleveland prevzel vodstvo in do zadnjih nekaj sekund vodil za točko. Met za tri točke RJ Barretta se je nato najprej odbil od obroča v zrak in nato pa je žoga padla skozi obroč, s čimer je zapečatila zmago Toronta.

"Bogu hvala, človek. V zadnji četrtini in v podaljšku nisem naredil ničesar, igral sem slabo. Nato mi je uspelo zadeti tisti met," je odločitev strnil Barrett.

Izidi, končnica, prvi krog:

- vzhod:

Orlando Magic - Detroit Pistons 79:93

(izid v zmagah izenačen na 3:3)

Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers 112:110 (podaljšek)

(izid v zmagah izenačen na 3:3)

- zahod:

Houston Rockets - Los Angeles Lakers 78:98

(Luka Dončić zaradi poškodbe ni igral za LA Lakers)

(Los Angeles slavil s 4:2 v zmagah).

nba detroit pistons cleveland cavaliers toronto raptors

