Na Zahodu vse večja gneča za končnico

Še vedno namreč v boju za nastop v tako imenovanem "play-in" turnirju ostajajo štiri moštva, medtem ko je s porazom proti Brooklynu s 106:119 bržčas vse možnosti za to zapravil Sacramento (29-40). Kingsi zasedajo 13. mesto in imajo tri zmage manj od devetega Portlanda (32-38). Sta se pa z zmagami v boj za deveto mesto vključila tako San Antonio Spurs (30-38) kot New Orleans Pelicans (30-39). Isti izkupiček kot pelikani imajo Phoenix Suns (30-39), ki so edina neporažena ekipa v "mehurčku".

San Antonio je v petek zvečer s 119:111 premagal Utah Jazz. Za ostroge je 24 točk prispeval Derrick White , 19 jih je dodal Avstrijec Jakob Pöltl (10 skokov). New Orleans je premagal Washington s 118:107, pri čemer je bil najbolj učinkovit Jrue Holiday z 28 točkami. Washingtonu ni pomagalo niti dejstvo, da so Rui Hachimura (23 točk), Thomas Bryant (22) in Troy Brown (20) presegli mejo 20 točk.

Čarovniki so tako na vzhodu zapravili vse možnosti za "play-in" turnir, saj za Brooklynom in Orlandom, ki je izgubil proti Philadelphii s 101:108, zaostajajo preveč, da bi prišli na razliko manj kot štirih zmag do konca rednega dela tekmovanja. Na vzhodu je tako oddanih vseh osem mest za prvi krog končnice, ki se bo začela 17. avgusta. Memphis (33-37) je na zahodu prišel do pomembne zmage proti Oklahoma City Thunder s 121:92. Na krilih trojice Dillon Brooks, Ja Morant in Jonas Valančiunas, ki je skupaj dosegla 60 točk, na osmem mestu ohranjajo zmago prednosti pred Portlandom. Osmo mesto v rednem delu pa pomeni, da morajo dobiti eno od dveh dodatnih predvidenih tekem, da potrdijo nastop med najboljšimi osmimi.

V edinem preostalem obračunu današnjega sporeda je niz neporaženosti Toronta v "mehurčku" na Floridi končal Boston. Celtics so visoko, s 122:100, porazili prvake in so le še korak oddaljeni od tretjega mesta na vzhodu. V prvem polčasu so košarkarji Bostona tekmecu dovolili le 37 točk in s tem tlakovali pot do tretje zmage v nadaljevanju rednega dela. Fred vanVleetje za Toronto dosegel 13 točk, za Boston pa jih je Brown zbral 20, Tatum 18, Walker 17, Wanamaker pa 15.