Oslabljena Cedevita Olimpija gosti favorizirani Joventut

"Pred nami je zahteven obračun z Joventutom, verjetno celo najboljšo ekipo v naši skupini v 7DAYS EuroCupu, ki cilja na vrnitev v Evroligo. Moštvo je sestavljeno iz kvalitetnih in izkušenih igralcev, na parketu pa jih vodi izkušeni center Ante Tomić , ki je del Joventuta že vrsto let, tu pa so tudi izkušeni španski igralci, kot sta Guillem Vivas in Pau Ribas , ter odlični tujci. Mi se še naprej soočamo z zdravstvenimi težavami, ki otežujejo trenažni proces. Kljub temu moramo ostati pozitivni. Vsi skupaj si želimo, da se vsi igralci čim prej vrnejo na parket. Tisti, ki lahko, bodo tudi na sredini tekmi dali vse od sebe, da premagamo vrhunskega tekmeca, kot je Joventut. Vabimo navijače, da nam v teh trenutkih pridejo pomagat, saj resnično potrebujemo njihovo pomoč," je pred sredino tekmo za uradno klubsko spletno stran povedal glavni trener Cedevite Olimpije, Jurica Golemac .

Da bo Golemčev glavobol pred sredinim dvobojem z Joventutom še večji, skrbi odsotnost nosilcev igre Alena Omića, Josha Adamsa in Amarja Alibegovića zaradi trebušne viroze. Lovro Gnjidić je minuli teden na gostovanju v Cluju obnovil poškodbo zadnje stegenske mišice, že dalj časa pa sta odsotna Karlo Matković in Zoran Dragić. "Joventut je morda celo najboljša ekipa v naši skupini v 7DAYS EuroCupu. Vemo, da je pred nami izredno zahteven obračun, saj dres kluba iz Badalone nosijo številni kakovostni igralci. Vse svoje moči smo usmerili v pripravo na sredino tekmo. Upam, da bodo navijači, ne glede na zadnji teden, lepo napolnili dvorano in nas prišli spodbujat, saj se želimo vrniti na zmagovalne tirnice in obenem zabeležiti prvo zmago v Evropskem pokalu," je pred obračunom povedal Rok Radović, ki je na dvoboju drugega kola s Clujem na parketu preživel 24 minut, v tem času pa dosegel osem točk in zbral pet skokov.

Cedevita Olimpija v dvoboj z Joventutom vstopa z nizom treh zaporednih porazov. Ljubljanski košarkarji so dva poraza doživeli na uvodu v novo sezono 7DAYS EuroCupa, zadnjega pa je Ljubljančanom v soboto prizadejala Budućnost VOLI v Podgorici v četrtem kolu regionalne lige. Slovenski prvaki so se v zdesetkani zasedbi odločno zoperstavili domačemu moštvu, bili vseskozi povsem blizu, na koncu pa je semafor v Morači kazal 80:74 v korist domačinov. V zeleno-oranžni zasedbi je Josh Adams dosegel 20 točk in podelil pet asistenc, Yogi Ferrell se je ustavil pri 17 točkah, Alen Omić je ob 14 točk zbral še 10 skokov, Marko Jeremić pa je v statistiko vpisal 13 točk.