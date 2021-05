Oslabljeni Lakersi boljši od Denverja

Golden State Warriors so s 123:108 premagali New Orleans Pelicans na krilih Stephena Curryja , ki je dosegel 41 točk, Draymond Green je k zmagi dodal deset točk, 13 skokov in 15 podaj, Andrew Wiggins pa 26 točk.

Tokrat so po treh zaporednih porazih (izgubili so šest od zadnjih sedmih tekem) spet zmagali. Anthony Davis je dosegel 25 točk. Prvi strelec Denverja je bil Nikola Jokić z 32 točkami, Michael Porter ml. jih je dodal 19, medtem ko slovenski reprezentant Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro.

Spet je blestel tudi Russell Westbrook, ki je Washington Wizards vodil do zmage s 154:141 nad Indiana Pacers. Westbrook je prikazal šele tretjo igro v zgodovini lige NBA, na kateri je nekdo dosegel več kot 20 skokov in več kot 20 podaj – pred današnjo tekmo je to uspelo še Wiltu Chamberlainu in njemu. Westbrook je dodal 14 točk svojim rekordnim 21 skokom ter rekordnim 24 podajam v karieri na tekmo, skupno je dosegel še 32. trojni dvojček to sezono. V karieri jih ima že 178, le tri zaostaja za rekordno znamko Oscarja Robertsona.

Rui Hachimura je k zmagi prispeval 27 točk, Bradley Bealpa 26.

Liga NBA, izidi:

Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 93:89

(Vlatko Čančar: ni igral za Denver).

Detroit Pistons – Orlando Magic 112:119

Washington Wizards – Indiana Pacers 154:141

New Orleans Pelicans – Golden State Warriors 108:123

Atlanta Hawks – Portland Trail Blazers 123:114

Chicago Bulls – Philadelphia 76ers 94:106

Memphis Grizzlies – New York Knicks 104:118

Utah Jazz – San Antonio Spurs 110:99