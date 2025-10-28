Močno oslabljeni Lakersi morali priznati premoč Portlandu

Gosti so znali izkoristiti vse daljši seznam poškodovanih jezernikov, ta šteje že sedem imen.
Že nekaj časa zaradi poškodb manjkata prva zvezdnika Luka Dončić in LeBron James, prvi bo po ocenah zdravnikov zaradi poškodbe prsta in podplutb spodnjega dela leve noge odsoten približno teden dni, medtem ko bo James zaradi išiasa manjkal vsaj do sredine novembra.
Tokrat so jezerniki igrali tudi brez branilcev Marcusa Smarta (udarec v mišico) in Gaba Vincenta (zvin gležnja). To pomeni, da je bil Austin Reaves edini izkušeni branilec v zasedbi JJ Redicka.
Naslednja tekma Lakerse čaka v sredo, ko bodo gostovali pri volkovih v Minneapolisu.
Liga NBA, izidi:
Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 95:116
Philadelphia 76ers - Orlando Magic 136:124
Chicago Bulls - Atlanta Hawks 128:123
Houston Rockets - Brooklyn Nets 137:109
New Orleans Pelicans - Boston Celtics 90:122
San Antonio Spurs - Toronto Raptors 121:103
Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder 94:101
Utah Jazz - Phoenix Suns 138:134 (podaljšek)
Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 114:127
Golden State Warriors - Memphis Grizzlies 131:118
Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers 108:122
(Luka Dončić: zaradi poškodbe ni igral za LA).
