Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Osma zaporedna zmaga Oklahome. So aktualni prvaki v novi sezoni še boljši?

Los Angeles, 05. 11. 2025 08.11 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Oklahoma City je z osmo zmago od začetka sezone severnoameriške košarkarske lige NBA še izboljšala rekord franšize Thunder. Proti Los Angeles Clippers so košarkarji Oklahome v gosteh slavili s 126:107, razliko pa naredili predvsem ob koncu tretje in v zadnji četrtini.

Oslabljeni Clippers, manjkala sta Kawhi Leonard in Bradley Beal, so sprva še držali stik zavoljo razpoloženega Jamesa Hardna (25 točk). Temu se je nato v nadaljevanju ustavilo, vajeti pa je prevzel lanski najkoristnejši igralec Shai Gilgeous-Alexander. Ta je dvoboj končal s 30 točkami in 12 asistencami.

Shai Gilgeous-Alexander je novo sezono začel tam, kjer je prejšnjo končal - v izjemni formi.
Shai Gilgeous-Alexander je novo sezono začel tam, kjer je prejšnjo končal - v izjemni formi. FOTO: AP

Za prvake iz Oklahome je to najboljši začetek v sezono v zgodovini franšize, odkar ta ima sedež v Oklahomi. Z osmimi zmagami so prepričljivo na vrhu zahodne konference. Sledijo jim San Antonio Spurs (5-1) in Los Angeles Lakers (6-2) s slovenskim asom Luko Dončićem. Ljubljančana naslednja tekma čaka prav proti Spurs v noči na četrtek.

Chicago je presenečenje zgodnjega dela sezone

Ponoči je bilo v NBA na sporedu še pet tekem. V dvoboju vodilnih ekip vzhodne konference so Chicago Bulls s 113:111 premagali Philadelphio 76ers. Philadelphia je v zadnji četrtini vodila že s 101:88 ter štiri minute pred koncem tudi 109:102, a so se domači biki vrnili na krilih Josha Giddeya.

Avstralec je dosegel trojni dvojček z 29 točkami, 15 skoki, zadnjo od svojih 12 asistenc pa je prispeval tri sekunde pred koncem, ko je v kotu našel Nikolo Vučevića, ki je zadel odločilno trojko. Giddey je postal prvi košarkar Chicaga po slovitem Michaelu Jordanu (1989) z dvema zaporednima trojnima dvojčkoma.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Chicago ima na vrhu vzhoda šest zmag in poraz, Philadelphia, pri kateri je Tyrese Maxey dosegel 39 točk, je zdaj pri razmerju 5-2.

Golden State Warriors so s 118:107 po dobrem začetku dvoboja premagali Phoenix Suns. Soncem ni pomagalo niti 38 točk Devin Bookerja, Stephen Curry je za bojevnike dosegel 28 točk (9/23 iz igre). Golden State je zabeležil peto zmago na osmi tekmi. Phoenix ima tri zmage po prav tako osmih tekmah.

Toronto Raptors so do četrte zmage v sezoni in tretje zaporedne prišli po prepričljivem slavju nad Milwaukee Bucks s 128:100. Scottie Barnes in RJ Barrett sta dosegla po 23 točk, eno manj je za Milwaukee prispeval Giannis Antetokounmpo.

Atlanta Hawks so bili s 127:112 kljub odsotnosti prvega zvezdnika Traeja Younga boljši od Orlando Magic. Prvo zmago v sezoni so zabeležili New Orleans Pelicans.

Pelikani so s 116:112 ugnali Charlotte Hornets. Ob zmagi pa so že pred tekmo izvedeli, da bodo vsaj naslednjih 10 dni zaradi poškodbe stegenske mišice igrali brez prvega zvezdnika Ziona Williamsona.

Izidi:

Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 128:100

Atlanta Hawks - Orlando Magic 127:112

Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 113:111

New Orleans Pelicans - Charlotte Hornets 116:112

Golden State Warriors - Phoenix Suns 118:107

Los Angeles Clippers - Oklahoma City Thunder 107:126

nba oklahoma city thunder
Naslednji članek

Nekdanji soigralec Dončića verjame, da bi se morali Lakersi odreči LeBronu

SORODNI ČLANKI

Nekdanji soigralec Dončića verjame, da bi se morali Lakersi odreči LeBronu

Zdesetkani Lakersi slavili tudi v Portlandu

'Pri Lakersih pričakujejo, da bo Dončić postal naslednji LeBron James'

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330