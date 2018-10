Osnovnošolci bodo zaigrali košarko po zgledu lige NBA

30 osnovnošolskih košarkarskih ekip iz ljubljanske in domžalske regije si je nadelo drese pravih NBA ekip. Tudi pri nas se namreč začenja najelitnejše tekmovanje v košarki za osnovnošolce do 13 let. Pravila tekmovanja so enaka kot v ligi NBA. Namen tekmovanja je promocija košarke med mladimi, Slovenija pa je 20. evropska država, ki se je letos prvič pridružila tekmovanju.