Ostržek za selektorja: odziv Gorana Dragića na odhod brata iz reprezentance

Sinoči je Košarkarska zveza Slovenije (KZS) sporočila, da je iz seznama kandidatov za evropsko prvenstvo črtala Zorana Dragića in Žigo Daneua. Dogodek je sprožil val reakcij, med najbolj odmevnimi pa je bil zapis Zoranove žene Svetlane, ki je ostro kritizirala delo selektorja Aleksandra Sekulića in vodstva zveze, ter zatrdila, da se je njen mož iz izbrane vrste umaknil sam.
"Kvazi selektor ni črtal Dragića, Dragić je sam zapustil ta cirkus, ki se odvija že par let! To je velika razlika," je zapisala njegova žena na Facebooku v objavi naznanitve reza.
Selektor Sekulić je danes te navedbe zavrnil in poudaril, da je bila odločitev izključno strokovna. "To je bila odločitev strokovnega štaba. Z Zoranom sva se usedla dan po tekmi z Nemčijo. Razložil sem mu situacijo, mu povedal razloge, odločitev štaba pa je bila enoglasna."
Toda Goran Dragić, ki je tudi sam v preteklosti imel napete odnose s KZS, očitno dvomi v njegove besede. Na svojem Instagramu je objavil sliko Ostržka, ki mu raste nos, ter pripisal oznako #selektor, s čimer je selektorja Sekulića neposredno obtožil laganja.
Svetlana Dragić je izpostavila tudi to, da se v ozadju dogajanja skriva priimek Dragić. Po njenem mnenju naj bi vlogo odigralo dejstvo, da KZS ni v najboljših odnosih z njegovim starejšim bratom Goranom.
Odnosi med Goranom Dragićem in KZS so bili načeti že prej, kar se je jasno pokazalo na njegovi poslovilni tekmi leta 2022, ko med povabljenimi ni bilo nikogar iz vodstva zveze. Zdaj se zdi, da se napetosti nadaljujejo in še stopnjujejo – tokrat ob najverjetnejšem predčasnem koncu reprezentančne kariere njegovega mlajšega brata na način, ki si ga vsekakor ne zasluži.
