Ostržek za selektorja: odziv Gorana Dragića na odhod brata iz reprezentance

Na odmeven odhod Zorana Dragića iz slovenske košarkarske reprezentance se je odzval tudi njegov brat Goran, zlati kapetan in MVP EuroBasketa 2017. Nekdanji dolgoletni NBA zvezdnik je selektorju Aleksandru Sekuliću prek objave na Instagramu poslal nedvoumno sporočilo – in to v precej neposredni obliki.

Sinoči je Košarkarska zveza Slovenije (KZS) sporočila, da je iz seznama kandidatov za evropsko prvenstvo črtala Zorana Dragića in Žigo Daneua. Dogodek je sprožil val reakcij, med najbolj odmevnimi pa je bil zapis Zoranove žene Svetlane, ki je ostro kritizirala delo selektorja Aleksandra Sekulića in vodstva zveze, ter zatrdila, da se je njen mož iz izbrane vrste umaknil sam. "Kvazi selektor ni črtal Dragića, Dragić je sam zapustil ta cirkus, ki se odvija že par let! To je velika razlika," je zapisala njegova žena na Facebooku v objavi naznanitve reza.

Selektor Sekulić je danes te navedbe zavrnil in poudaril, da je bila odločitev izključno strokovna. "To je bila odločitev strokovnega štaba. Z Zoranom sva se usedla dan po tekmi z Nemčijo. Razložil sem mu situacijo, mu povedal razloge, odločitev štaba pa je bila enoglasna."

Toda Goran Dragić, ki je tudi sam v preteklosti imel napete odnose s KZS, očitno dvomi v njegove besede. Na svojem Instagramu je objavil sliko Ostržka, ki mu raste nos, ter pripisal oznako #selektor, s čimer je selektorja Sekulića neposredno obtožil laganja.

Objava Gorana Dragića na Instagramu. FOTO: Instagram - Goran Dragić