Košarka

Ostržek za selektorja: odziv Gorana Dragića na odhod brata iz reprezentance

Ljubljana, 13. 08. 2025 14.29 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V.
Komentarji
55

Na odmeven odhod Zorana Dragića iz slovenske košarkarske reprezentance se je odzval tudi njegov brat Goran, zlati kapetan in MVP EuroBasketa 2017. Nekdanji dolgoletni NBA zvezdnik je selektorju Aleksandru Sekuliću prek objave na Instagramu poslal nedvoumno sporočilo – in to v precej neposredni obliki.

Sinoči je Košarkarska zveza Slovenije (KZS) sporočila, da je iz seznama kandidatov za evropsko prvenstvo črtala Zorana Dragića in Žigo Daneua. Dogodek je sprožil val reakcij, med najbolj odmevnimi pa je bil zapis Zoranove žene Svetlane, ki je ostro kritizirala delo selektorja Aleksandra Sekulića in vodstva zveze, ter zatrdila, da se je njen mož iz izbrane vrste umaknil sam.

"Kvazi selektor ni črtal Dragića, Dragić je sam zapustil ta cirkus, ki se odvija že par let! To je velika razlika," je zapisala njegova žena na Facebooku v objavi naznanitve reza.

Preberi še Dragićeva žena ostro nad selektorja in KZS: To je cirkus

Selektor Sekulić je danes te navedbe zavrnil in poudaril, da je bila odločitev izključno strokovna. "To je bila odločitev strokovnega štaba. Z Zoranom sva se usedla dan po tekmi z Nemčijo. Razložil sem mu situacijo, mu povedal razloge, odločitev štaba pa je bila enoglasna."

Preberi še Sekulić vztraja: Za Dragića se je enoglasno odločil strokovni štab

Toda Goran Dragić, ki je tudi sam v preteklosti imel napete odnose s KZS, očitno dvomi v njegove besede. Na svojem Instagramu je objavil sliko Ostržka, ki mu raste nos, ter pripisal oznako #selektor, s čimer je selektorja Sekulića neposredno obtožil laganja.

Objava Gorana Dragića na Instagramu.
Objava Gorana Dragića na Instagramu. FOTO: Instagram - Goran Dragić

Svetlana Dragić je izpostavila tudi to, da se v ozadju dogajanja skriva priimek Dragić. Po njenem mnenju naj bi vlogo odigralo dejstvo, da KZS ni v najboljših odnosih z njegovim starejšim bratom Goranom.

Odnosi med Goranom Dragićem in KZS so bili načeti že prej, kar se je jasno pokazalo na njegovi poslovilni tekmi leta 2022, ko med povabljenimi ni bilo nikogar iz vodstva zveze. Zdaj se zdi, da se napetosti nadaljujejo in še stopnjujejo – tokrat ob najverjetnejšem predčasnem koncu reprezentančne kariere njegovega mlajšega brata na način, ki si ga vsekakor ne zasluži.

košarka dragić sekulić slovenija
KOMENTARJI (55)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Janez Planinc
13. 08. 2025 15.30
Slab je in mora iti. adjo
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
13. 08. 2025 15.30
Svetlana je nardila dramo
ODGOVORI
0 0
trac
13. 08. 2025 15.29
Rabimo selektorja, ki bo neodvisen od vez in poznanstev. V teh obkladanjih se pa samo jasno vidi, kakšen 'lonec' je to.
ODGOVORI
0 0
Nace Štremljasti
13. 08. 2025 15.29
+1
a Svetlana zna igrati tudi košarko,samo sprašujemo ter se čudimo kakšna meje dedec da ga mora žena zastopati,res ni dober za v ekipo je nesamostojen
ODGOVORI
1 0
Nace Štremljasti
13. 08. 2025 15.29
+1
mevža
ODGOVORI
1 0
nemod
13. 08. 2025 15.27
+0
braco lej... če mali ni sposobn, pač ni sposobn... malde generacije v butalah so počaci že začele dojemat, da sposobni grejo naprej, ne pa kot včasih vlakovne kompozicije šleparjev... in ti braco zdej rušiš to normalnost s svojimi nebuloznimi komentarji,... nehi se užigat pa se dej u lajšto le
ODGOVORI
1 1
Koyoujebs
13. 08. 2025 15.25
+1
Kdor koli je kadar koli sodeloval z KZS ve, da je to morda največja mafija v sloveniji ne rečm da drugje ni ampak tuki bo najverjetneje kar top 1.
ODGOVORI
2 1
U1695814970532
13. 08. 2025 15.25
+3
Imeli smo zlato generacijo, ki pa razen EP 2017 ni osvojila ničesar. Rezultati zadnjih let s Sekuličem so porazni, tu ni kaj dodati. Za voditi take igralce rabiš karizmo, česar Sekulič zagotovo nima...
ODGOVORI
3 0
Blue Dream
13. 08. 2025 15.24
+0
Izgleda je vročina naredila svoje
ODGOVORI
1 1
Blue Dream
13. 08. 2025 15.25
+0
Treba se mal ohladit s kakim pivom Zoran pa bo bolje
ODGOVORI
1 1
JOSEPH HAYDN
13. 08. 2025 15.22
+1
Goran kje je bil ta pogum, ko ste pijani čagali? Takrat pa noben ni prevzel odgovornosti. Pa ne zagovarjam sekulića, ampak precej locemersko vedenje
ODGOVORI
3 2
snupy1
13. 08. 2025 15.18
+3
S Sekulicem ne bomo dalec prisli. Se Doncicu bo ime umazu.
ODGOVORI
6 3
rokololo
13. 08. 2025 15.17
+5
Fantje morajo začeti igrati košarko. Preveč energije gre za štab in sojenje. Na koncu ne ostane energije za igro... Škoda.
ODGOVORI
5 0
Sunflower0
13. 08. 2025 15.15
+1
Zoran Dragić je inštitucija za tega Kekca!On bi moral voditi našo reprezentanco,ne pa tale!!Dragići so ena super familija,od prvega do zadnjega.Jih poznam,preprosti in sposobni ljudje,ki vsaj vejo nekaj o košarki.Samo v Sloveniji je možno,da je selektor nekdo,ki sploh nikoli ni profesionalno igral košarke!Kako naj ga ubogajo in spoštujejo igralci kova Dončić,Dragići,Čančar in podobni?Nemogoče
ODGOVORI
6 5
Blue Dream
13. 08. 2025 15.20
+3
Ni nujno da mora biti košarkaš?od kje ti to?obstajajo šolani trenerji z izobrazbo na fakulteti za šport. Naprimer prizani strokovnjak Janez Drvarič ki je vodil tudi Jugoslavijo ni bil profi košarkar
ODGOVORI
5 2
Vakalunga
13. 08. 2025 15.26
+1
Šolane ljudi smo videli na delu doktorja nogometa Verdenika, res taki šolani obstajajo samo v Ljubljani..)) ga ni na svetu mu enakega po izobrazbi..bila sta še Elsner, Miljanić..oba doktorirala v Ljubljani..Najbolša izobrazba so rezultati..teh pa SEKULIĆ nima in jih tudi ne bo imel. Verdenik ima saj (( """" Dr. """" )..
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
13. 08. 2025 15.29
ojoj sem kar sumil da bo nekdo Verdenika ven privlekel😄
ODGOVORI
0 0
110166
13. 08. 2025 15.15
+6
Čas je da se poslivi celotno vodstvo zveze s Sekuličem na čelu.Če bodo vstrajali ne bo daleč dan ko bo tudi Luka rekel ne.
ODGOVORI
6 0
velikiblek
13. 08. 2025 15.15
+1
Imamo slabega trenerja.
ODGOVORI
1 0
Deep1
13. 08. 2025 15.13
+1
Pa more bit vedno nekaj, drugače bi bilo dolgočasno poletje 😆😆 Bit ce suvog mesa i rakije spet po hotelskih sobah!!
ODGOVORI
2 1
M757
13. 08. 2025 15.13
+1
Jauuu .......koga to briga....
ODGOVORI
2 1
marjanovic.drazen
13. 08. 2025 15.13
+1
Vsi trije so ko loleki
ODGOVORI
2 1
Blue Dream
13. 08. 2025 15.11
+3
Verjamem da je Zoran upravičeno izven ekipe. Je pa škoda da se spušča na tak nivo ob koncu karjere
ODGOVORI
3 0
Blue Dream
13. 08. 2025 15.10
+3
Pa taki ponavadi čisto izgubijo objektivnost ko nanese na sorodstvo
ODGOVORI
3 0
Cupko
13. 08. 2025 15.06
+3
Zoran je itak igral na račun njegovega brata. Res pa je, da je Sekulič neverjetno slab trener in z njim na čelu tudi 5 Dončičev na terenu ne bi bilo uspeha
ODGOVORI
6 3
Voly
13. 08. 2025 15.13
+5
Zoran ni igral na račun brata! Bil je zelo koristen, hiter, borben, psihično je držal reprezentanco pokonci in tudi po točkah je še kako sodil v ekipo. Tako, da je tvoje pisanje, oprosti, zlonamerno!
ODGOVORI
6 1
