Osupljiva preobrazba srbskega zvezdnika: tudi Američani ne morejo verjeti lastnim očem

Srbski reprezentant se je namreč pojavil v Beogradu na poslovilni tekmi Dejana Milojevića, kjer so mnogi takoj ob vstopu v dvorano opazili izklesano postavo Nikole Jokića.



Ameriški mediji poročajo, še posebej Bleacher Report in The Athletic, da je Jokić s hujšanjem pričel decembra lani, prvi rezultati tega pa so bili deloma vidni že v marcu, tik pred izbruhom pandemije koronavirusa, ko se je dogajanje pod obroči onkraj Atlantika ustavilo. "Zakaj nam niste verjeli?" so med drugim zapisali na uradnem Twitterjevem profilu Denverja, pri Bleacher Reportu pa so dodali: "Očitno se je odločil za korenito spremembo, rezultat pa je osupljiv."