Osvežena Cedevita Olimpija na zahtevnem gostovanju v Podgorici

Ljubljančani so pred reprezentančnim premorom sicer morali priznati premoč Igokei (85:90), a so pred omenjenim porazom v ligi ABA nanizali kar 10 zmag ob vmesnem minimalnem neuspehu proti beograjskemu Partizanu.

"Obdobje, ki je za nami, smo izkoristili za počitek in trening. Odmor je trajal pet, šest dni, nato smo nadaljevali z delom, a žal ne v popolni sestavi, saj so nekateri fantje manjkali zaradi reprezentančnih obveznosti, drugi pa zaradi zdravstvenih težav. Delali smo dobro, kolikor se je dalo, da lahko ekipo vrnemo v ritem, saj smo bili pred tekmovalnim premorom resnično izčrpani po tisti seriji tekem in potovanj v relativno kratkem časovnem obdobju. Upam, da smo se osvežili in nabrali dovolj energije za zahteven ritem tekem, ki je pred nami," pred jutrišnjim gostovanjem v Podgorici pravi strateg zmajev Zvezdan Mitrović, ki že nekaj časa ne more računati na poškodovanega Roka Radovića, medtem ko je DJ Stewarta v zadnjih dneh mučil prehlad.