Washington: Vedno je treba zaščititi številko 77 za vsako ceno

Russell Westbrook in Luka Dončić.

Dončić, ki je na tretji tekmi zbral 22 točk, 10 skokov in devet podaj, se s tem ni pretirano obremenjeval: "Tega sem navajen. Skušam le ostati miren in še naprej uživati v igranju košarke."

Izkušeni Westbrook je po vsej verjetnosti želel sprovocirati enega izmed najboljših posameznikov rednega dela sezone, toda Dončić se ni odzval na njegove provokacije. Slovencu so takoj v bran stopili Washington, Maxi Kleber in Josh Green, kar je rezultiralo v izključitev Westbrooka in Washingtona.

"Vedno je treba zaščititi številko 77 (Dončića) za vsako ceno," je Washington povedal po tekmi. "Šlo je za grob prekršek, nato pa ga je še odrinil (Westbrook Dončića). Bil sem povsem zraven, zato sem moral posredovati."