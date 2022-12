Pa so jo le dočakali: prva evropska zmaga zmajev v novi sezoni

Ljubljančani kljub zmagi ostajajo na dnu desetčlanske skupine, do konca rednega dela, po katerem se bo v izločilne boje uvrstilo prvih osem moštev, pa jih čaka še enajst krogov. Tudi naslednji teden bodo gostitelji; 14. decembra proti italijanski Brescii. Izbranci trenerja Jurice Golemca so dobre predstave iz lige Aba, kjer so v zadnjih petih nastopih dosegli štiri zmage (v nedeljo jih v Stožicah čaka derbi s Partizanom), prenesli tudi na evropski parket. Nemci so doživeli četrti poraz.

Cedevita Olimpija je drugič v evropskem pokalu nastopila s praktično vsemi najboljšimi igralci, se pravi tudi z Zoranom Dragićem, Karlom Matkovićem in Lovrom Gnjidićem, ki so zaradi poškodb izpustili uvod v sezono. To se je poznalo na parketu. Jurica Golemac je rotiral devet igralcev in večina je izpolnila svoje naloge.

Posledično je Cedevita Olimpija vodila skoraj celo tekmo in vprašanje zmagovalca več ali manj odločila že po treh delih igre, ko se je razlika povzpela preko dvajsetih točk.

Pri Cedeviti Olimpiji je kar sedem igralcev doseglo dvomestno število točk. Osemnajst od stoodstotnem metu iz igre (5:5 za dve točki, 2:2 trojke) jih je dosegel Amar Alibegović, 16 jih je dodal Josh Adams (13 v drugem polčasu), 14 Yogi Ferrell (9 podaj), 13 Zoran Dragić, po 12 Alen Omić (9 skokov) in Karlo Matković (9 skokov), 11 pa Edo Murić (trojke 3:4).

Sedem igralcev Cedevite Olimpije je zadelo 17 trojk iz 31 poskusov (54,8%), za dve točki je domača ekipa metala 68,8 odstotno, v skoku je tekmeca nadigrala z 41:28, imela pa je še 24 podaj.