Padla Zvezda: Koper Primorska v polfinalu superpokala lige Aba

Marko Jagodić Kuridžaje bil za Koprčane junak večera, saj je 18 točkam dodal še devet skokov in dve podaji, Stephen Holt je dodal deset točk, Marjan Čakarun, Nejc Barič in Aleksandar Lazić pa vsak po devet. VarovanciJurice Golemcaso pripravili presenečenje in kot novinci v tem tekmovanju izločili prvake lige Aba in branilce naslova superpokala, Crveno zvezdo. Tigri so navdušili zlasti v napadu, saj so dosegli 88 točk proti eni najboljših obrambnih ekip v regiji. V polfinalu se bodo pomerili s še enim beograjskim velikanom, Partizanom, ki je na prvi tekmi četrtfinala s 86:73 premagal ekipo Mega Bemax. "Na uvodu tekme smo bili nekoliko šibki, fascinirani nad tekmecem, morda celo prestrašeni zaradi nasprotne ekipe in njenega imena. To so Beograjčani izkoristili za nekaj zadetih metov, med njimi tudi takšne ob osebni napaki. A ko so naši fantje zadeli prvi met in začutili, da proti tekmecem lahko igrajo, so pridobili na samozavesti. Uresničilo se je tisto, kar smo na treningih govorili zadnjih nekaj dni – da nikogar ne smemo podcenjevati, obenem pa se nobenega niti bati, saj premoremo kakovost," je po veliki zmagi povedal trener Koper Primorske Jurica Golemac.

Koprčani se bodo že čez dober teden dni še enkrat pomerili s Crveno zvezdo, ko bodo naslednjo nedeljo v prvem krogu lige Aba gostovali v Beogradu.