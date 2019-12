Panathinaikos dobil grški derbi z Olympiacosom

Košarkarji Panathinaikosa so dobili vroč in prestižni derbi 12. kroga evrolige proti Olympiacosu. V svoji dvorani Oaka so bili po podaljšku boljši z 99:93.

Junak tekme je bil domači organizator igre Tyrese Rice, ki je dosegel 41 točk (trojke 8:16). Vodilna ekipa evrolige z izkupičkom 10-2 je Anadolu Efes, ki je v gosteh nadigrala Baskonio s 102:77. Sledita ji Barcelona in Real Madrid. Slednji so v četrtek ob 18 točkah Anthony Randolpha premagali Valencio, Katalonci pa so po visokem porazu v prejšnjem krogu doma proti CSKA Moskvi tokrat na tujem ugnali Himki Moskvo s 102:94. Danes je tretjo zmago v sezoni zabeležil Zenit, šele peto pa Fenerbahče, ki je po podaljšku strl odpor Albe iz Berlina. Izidi, 12. krog:

Zenit St. Peterburg - Asvel Villeurbanne 75:70

Himki Moskva - Barcelona 94:102

Fenerbahče Istanbul - Alba Berlin 107:102 (podaljšek)

Panathinaikos Atene - Olympiacos Pirej 99:93

Baskonia Vitoria - Anadolu Efes Istanbul 77:102