Panathinaikos napovedal selitev iz Evrolige k Fibini Ligi prvakov

Milijarder Dimitris Giannakopoulos, sicer gigant farmacije in digitalnih vsebin, je vodenje kluba prevzel leta 2012 od svojega očeta in strica, v tem času pa je bil šestkrat grški državni prvak. "Moja družina je v klub vložila 450 milijonov evrov, pripeljali pa smo najboljše igralce in trenerje. Sit sem dejstva, da edini vlagam v klub," je dejal lastnik kluba na torkovi tiskovni konferenci. Večni kritik Evrolige je na konferenci dodal, da bi moral klub zapustiti največje evropsko klubsko tekmovanje ter prestopiti na stran Fibe, saj so po njegovih besedah stroški sodelovanja v Evroligi precej večji od prihodkov, ki jih klub prejme od vodstva tekmovanja.

Panathinaikos je v 101-letni zgodovini kluba osvojil 38 državnih naslovov, najboljši v evroligi pa je bil šestkrat. Nikoli v času Giannakopoulosovega lastništva.

V letošnji sezoni med evropsko klubsko elito je Panathinaikos ob predčasnem koncu zasedal šesto mesto s 14 zmagami in 14 porazi.