Panathinaikos naprodaj za 25 milijonov evrov: jezni navijači napadli lastnikovo vilo

Lastnik Panathinaikosa po napovedani prodaji kluba tarča huliganskega napada

Še preden je na prizorišče v ugledni četrti Kifissia prišla policija, so se navijači razkropili, tako da ni prišlo do aretacij, še posebej, ker na premoženju Dimitrisa Giannakopoulisa niso našli večje škode. Šestinštiridesetletni grški milijarder je bil v času napada doma in je incident v živo prenašal prek svojega Instagrama, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Moja družina je v klub vložila več kot 450 milijonov evrov, pripeljali smo najboljše igralce in trenerje. Sit sem dejstva, da sem edini, ki vlagam v klub," je dejal lastnik kluba na zadnji novinarski konferenci, potem ko je naznanil, da je košarkarski velikan na prodaj za 25 milijonov evrov.