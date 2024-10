Panathinaikos presenetljivo izgubil, Crvena zvezda in Partizan zmagala

Alba Berlin Žige Samarja, ki še kar vleče poškodbo stopala, je doma premagala Asvel s 84:79 in vpisala prvo zmago v sezoni, Armani Milano, katerega član je naturalizirani Američan, pa je moral v gosteh priznati premoč Olympiakosu, ki je slavil s 89:68. Nebo si je na uvodni tekmi Evrolige v začetku oktobra poškodoval prepono in še ni pripravljen za povratek.

Presenečenje kroga so pripravili novinci v Evroligi, igralci Pariza, ki so zgodovinsko prvo zmago v tem tekmovanju dosegli proti aktualnemu evropskemu prvaku Panathinaikosu. Pred domačimi gledalci so zmagali 84:80.

Odmevno zmago je vpisala tudi Crvena zvezda, ki je sredi Istanbula nadigrala Fenerbahče s 76:56. Beograjčani so ob Monacu, ki bo v sredo gostoval v Barceloni, edini neporaženi.